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獎金竟差百倍 三星避免大罷工後 員工內部不滿犒賞歧視鬧分裂

編譯湯淑君／綜合外電
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南韓三星電子員工因不同部門獎金竟相差百倍而鬧分裂。（美聯社）
南韓三星電子員工因不同部門獎金竟相差百倍而鬧分裂。（美聯社）

所謂不患寡而患不均，企業內部最打擊員工士氣的，莫過於厚此薄彼的差別待遇。這種不滿情緒近日就在南韓三星電子公司爆發，員工因獎金相差百倍而鬧分裂。

彭博資訊報導，三星電子本周與公司最大工會的領袖達成初步協議，化解大罷工危機。按最新協議，事業一片大好的記憶體部門，某些員工可望領到約值6億韓元（40萬美元）的獎金；但生產智慧手機、電視機和家電的數位體驗（DX）部門員工，只有大約600萬韓元的獎金可期待。

同一屋簷下，發員工獎金竟有百倍之差。如此不平等的犒賞方案，已燃起三星內部的憎恨情緒。

拜人工智慧（AI）榮景帶旺記憶體晶片需求之賜，三星電子今年底前可望躋身全球最賺錢企業之林。最近員工鬧罷工，正是為了爭取更大的一塊餅。但初步勞資協議敲定後，三星員工並非人人歡喜。

晶片部門員工占九成會員的三星最大工會表示，已在薪資談判獲勝。按初步協議，三星電子將拿出營業利益的10.5%作為股票犒賞，另外再撥付1.5%作為獎金。

但其他部門員工自覺遭排除，有些人胸前別上葬禮常見的黑絲帶以示抗議。

這項獎金提案或許已不經意導致三星勞動力分裂。截至22日下午為止，三星規模較小的工會會員數暴增，從晶片部門獎金提案曝光前的3,000人變成將近1.3萬人。

會員以DX部門員工占大多數的三星小工會領袖李皓舒（音譯）說：「三星電子公司本是一家人。我們互助合作，克服了種種危機。如今達成強勁的財務表現後，卻說唯有目前績效卓著的部門可獲得（獎金），這毫無道理。」

數十年來，由智慧手機事業領軍的三星DX部門，一直是三星的財務安全網。2023年初，記憶體晶片嚴重供過於求時，三星半導體部門據說曾向顯示器部門借了20兆韓元，方能繼續大舉投資廠房設備和研發，奠定今日三星晶片部門繁榮的基礎。

本周，DX部門已向法院聲請禁制令，設法阻止晶片員工主導的三星大工會處理集體勞資協商事務。同時，小工會幹部尋求廢止初步勞資協議，理由是大工會一面倒圖利晶片部門、犧牲其他部門的利益。

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