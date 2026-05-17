本周開盤前 五件國際事不可不知

川普談到台灣問題表明，「我不希望看到有人走向獨立」。（美聯社）

美國總統川普 再次提到台灣偷了美國晶片產業，並希望看到所有在台灣製造晶片的人都進到美國，他也強調不想看到台獨。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際和兩岸要聞：

川普：台灣晶片廠都該來美國 強調不想看到台獨 盼兩岸冷靜

川普上周五接受福斯新聞訪問時說，「我們現在已有大量晶片公司從台灣進入美國，預計到我任期結束時，將掌握全球40%到50%的晶片產業。而我認為應該更多。我認為所有那些晶片公司，如果他們聰明的話，他們會開始前往亞利桑那州及他們正在建廠的地方，這將解決你的問題。」

對於眾所矚目的台灣議題，川普表示，那天晚上（應是指國宴席間）就這個議題談了一整晚，他重申，對台政策不會有任何改變，與習主席會晤後，台灣人民在安全上並沒有任何差別，但他強調，「我不希望看到有人走向獨立，而且你知道的，我們還得飛9,500英里去打一場戰爭，我不想要那樣。我希望他們冷靜下來。我希望中國冷靜下來」。

賴清德總統在臉書上回應說，捍衛中華民國現狀，沒有「台獨」問題。他也強調，確保台海和平穩定一直是台美及全世界民主國家的高度共識與共同利益之所在，台灣絕不會被犧牲或交易。

美半導體股崩跌 股市從歷史新高回落 本周面臨兩考驗

半導體股崩跌，拖累美國股市15日從歷史新高回落，美國公債殖利率急升、油價再漲，點燃全球通膨疑慮。本周投資人將面臨兩大考驗，一是輝達（NVIDIA）財報將考驗AI熱潮能否延續，二是通膨壓力下消費者的韌性。

美股三大指數15日全面收黑，跌幅均超過1%。道瓊工業指數收盤下跌537點，史坦普500指數和那斯達克綜合指數各跌1.2%和1.5%。費城半導體指數重挫4%，台積電ADR大跌3.2%。

費半和那指周線收黑，結束連六周漲勢，史坦普500指數則寫下連七周漲勢，締造2023年12月以來最長連漲紀錄。

全球債市殖利率走高，引發市場不安。美國10年期公債殖利率15日逼近4.6%，最高觸及4.595%，為川普宣布「解放日」關稅引發市場動盪以來最高水準。

白宮：中國同意每年向美採購170億美元農產品

白宮在一份詳述川普兩天訪中行程的情況說明中表示，中國已同意每年至少向美國採購170億美元的農產品，為期至2028年。

川普此前曾表示，與習近平的會談並未觸及關稅問題。「我們沒有談關稅，」川普上周五在空軍一號上告訴記者。「他們正在繳納可觀的關稅，但我們沒有談。」

伊朗僵局攪動債市 舉債成本居高恐成新常態

全球債市大跌，在伊朗戰事引發通膨疑慮之際，預告借貸成本長期居高或成新常態。七大工業國財長定於週一在巴黎討論債市這波拋售潮。有「債券天王」之稱的雙線資本公司創辦人岡雷克接受福斯新聞採訪時表示，聯準會（Fed）降息「根本不可能」。

美伊談判陷僵局 油價三連漲布蘭特逼近111美元

國際油價周一連續三日上漲，美伊雙方在重開荷姆茲海峽的談判上仍分歧懸殊。

布蘭特原油逼近每桶111美元，上周已累計上漲近8%；西德州中級原油則漲破107美元。

川普周日在社群媒體上發文，明白表示耐心已近極限：「伊朗，時間不多了，最好快點行動，否則將片甲不留。時不我待！」。此外，一架無人機攻擊阿拉伯聯合大公國一座發電廠，但未對輻射安全造成影響。