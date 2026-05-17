只排第五...AI熱潮帶動南韓科技大廠平均月薪逼近千萬韓元

最新統計顯示，受惠於AI熱潮帶動，南韓科技電子製造大廠全職員工的平均月薪，今年有望首度突破千萬韓元（6,700美元）整數大關。 （美聯社）

最新統計顯示，南韓 大型半導體和電子製造業員工的平均月薪，今年有望首度突破1,000萬韓元（6,700美元）整數大關，主要是人工智慧（AI）熱潮帶動企業獲利，進而推高績效獎金。

據南韓統計廳國家統計門戶網站（KOSIS）17日公布的資料，員工數至少300人的科技電子大廠，正職員工去年平均月薪達942萬韓元，比前年增加13%，增幅遠遠超越大型製造商總體的6.9%，在細項產業類別中僅次於水上運輸業（23%）。

分析師預測，照半導體產業目前處於超級周期來看，如果今年再加薪6.2%，科技電子大廠員工的平均月薪就能突破千萬韓元大關。

三星電子工會正醞釀本周四起展開長達18天的大罷工，向資方提出的一大訴求便是加薪7%。

科技電子業目前的薪資水準，在南韓排第五高，只落後於焦煤與油品製造業（1,088.1萬韓元）、郵政和電信服務業（1,032萬韓元）、金融與保險相關服務業（1,002.7萬韓元）和水上運輸產業（950.4萬韓元）。KOSIS的統計包含員工的底薪、加班費和特別獎金，所謂「科技電子」業包含電子零組件、電腦、影像、音響與通訊設備製造業。

不令人意外地，三星電子和SK海力士是這波AI浪潮下的最大受惠者，加薪幅度也最受矚目。據三星已於3月公布的2025年事業報告，該公司員工去年平均年薪增至1.58億韓元，創歷史新高，比前年成長21.5%。SK海力士員工的薪資更激增58.1%，達到1.85億韓元，同樣改寫歷來新高。