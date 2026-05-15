機器人成為亞股最夯題材 市場重押實體AI應用

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在今年的拉斯維加斯CES展上，與機器人同台。 （美聯社）

彭博資訊報導，亞洲地區股市的人工智慧（AI）熱潮，現在已經擴散到晶片製造商之外，其中機器人是最夯的題材之一。

AI熱讓全球意識到亞洲晶片製造商在運作大型語言模型（LLM）的核心角色。針對下一波價值創造來源，越來越多投資人押注機器人產業。於是催生了新的股市贏家，也重新帶動亞洲一些歷史悠久的工業與自動化類股。

例如，南韓的LG電子，因為傳出正與輝達 （NVIDIA ）洽談人形機器人合作，本周公司股價大漲55%，成為亞洲主要區域指數中表現最佳的股票。日本的發那科（FANUC）則是因為與Google 合作開發工業機器人的AI 技術，股價也有10%漲幅。

南韓現代汽車本周股價也走高，利多消息是傳出南韓軍方正探索建立戰略合作關係，未來可能發展機器人。

其他機器人概念股，像是台灣的上銀科技因財報優於預期而股價大漲；中國大陸的深圳樂動機器人公司在香港掛牌首日，股價翻倍噴漲。

輝達是推動這波趨勢的重要力量。執行長黃仁勳近年不斷強調，人形機器人與自主機器將是繼生成式AI之後，下一個重大運算平台。

彭博分析，中國目前已建立在機器人領域的領先優勢，不僅積極擴充機器人生產能力，也不斷傳出本土製人形機器人完成各種高難度任務的消息。

市場也認為，日本憑藉數十年來在工廠自動化領域的領導地位，將能在這波轉型中占據有利位置；而南韓則努力要將AI布局從記憶體晶片延伸至機器人。

根據調研公司MarketsandMarkets上月發布的報告，實體AI市場預期會以每年平均47%的速度成長，直到2032年市場規模達到152億美元。

機器人概念股強強滾之際，Saxo Markets投資策略長Charu Chanana提醒投資人，「實體AI必須面對安全性、法規、工廠、供應鏈以及客戶信任等問題，這些條件都比生成式AI更複雜」。她說，機器人市場仍處於早期階段，製造商最終仍需以實際獲利支撐股價。如今類股已大幅上漲，而機器人產業本身又面臨前述多種實務挑戰，投資人宜保持謹慎。