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利差交易捲土重來 日圓失避險光環 澳幣、挪威克朗成熱門標的

編譯季晶晶／綜合外電
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利差交易今年強勢回歸，投資人湧向澳幣與挪威克朗等高利率貨幣，日圓避險功能則明顯減...
利差交易今年強勢回歸，投資人湧向澳幣與挪威克朗等高利率貨幣，日圓避險功能則明顯減弱。（路透）

外匯利差交易（Carry Trade）近期創下多年來最佳表現。投資人做多高利率貨幣、做空低利率貨幣，在已開發市場中獲取可觀回報。

路透報導，根據花旗數據，今年以來，若投資人買進G10當中利率最高的五種貨幣、賣出利率最低的五種，即使未使用槓桿，報酬率也超過4%。

花旗外匯量化投資解決方案主管Kristjan Kasikov指出，自金融危機以來，已開發市場的利差交易幾乎無利可圖，今年這波行情相當罕見。

原因之一是目前G10國家利率差距明顯。澳洲與挪威仍在升息，基準利率高於4%；英國接近4%；日本不到1%；瑞士則為0%。

今年來，澳幣與挪威克朗兌美元分別升值近9%與10%，英鎊升值1%，而日圓則貶值，部分原因是能源進口成本走高。

摩根士丹利認為，英鎊兌美元仍可維持穩定，但在利差交易策略上，澳幣與挪威克朗成為更具吸引力的選項。

另一個原因是匯市波動維持低檔。波動過大時，匯率變化可能吞噬利差收益，低波動環境向來有利於利差交易。

2024年夏季，市場曾因日圓突然急升，導致利差交易受挫並拖累股市下跌。但今年情況不同，科技股漲勢壓低股匯市波動。

目前歐元兌美元三個月隱含波動率約5.6%，低於3月高點7.8%，也遠低於2022年全球央行激烈升息期間超過12%的水準。

日本近期雖進場干預匯市、推升日圓，但交易市場反而趁反彈時加碼放空日圓，所以對利差交易沒有造成太大的影響。Kasikov指出，關鍵在於日圓不再具備過去的避險功能。因此，即使今年3月市場避險情緒高漲，也不像以往那樣重創利差交易，這正是今年利差交易能持續強勢的重要原因之一。

貨幣 匯率 利率

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