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亞馬遜導入Alexa助理 推動AI購物搜尋

編譯黃淑玲／綜合報導
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亞馬遜在購物搜尋導入Alexa助理。（路透）
亞馬遜在購物搜尋導入Alexa助理。（路透）

電子商務巨人亞馬遜Amazon）13日表示，未來在亞馬遜網站和手機應用程式（App）中輸入搜尋內容時，系統將依據情境，透過人工智慧（AI）大型語言模型，為用戶提供商品比較或購物建議。原先亞馬遜的購物助理機器人Rufus將被「Alexa for Shopping」取代，新搜尋功能本周起先向美國用戶推出。

亞馬遜去年2月發表個人AI助理「Alexa+」，「Alexa+」大幅改掉Alexa原本的軟體架構，服務每月收費20美元，但對Amazon Prime付費會員免費提供。現在進駐到搜尋欄裡、協助購物的「Alexa for Shopping」則是開放給所有用戶免費使用。

亞馬遜希望透過AI驅動的搜尋回應，能避免消費者轉向其他網站或聊天機器人。因為OpenAI的ChatGPT，或Google的Gemini，近年都積極讓使用者更容易搜尋與購買商品，有些甚至已與零售商合作。

帶領Alexa團隊副總裁Daniel Rausch說，「消費者在零售領域有很多選擇，我們也面臨很大競爭」。亞馬遜將Alexa導入搜尋列，有信心把事情變簡單，真正幫到用戶找到合適商品。

Amazon 亞馬遜 Google

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