荷莫茲不通 全球建商哀號：建材價飆 快蓋不下去

澳洲雪梨西郊一處住宅建築工地。 （路透）

荷莫茲海峽 一直不能恢復通行，被困住動彈不得的，不只是等在附近希望可以平安通過的船隻，也包括世界各地許多營建工程；日本多家大型不動產業者已經通知客戶，新建的高樓層公寓交屋時間可能會延宕，澳洲 開發商也表示，新建一戶住宅的成本，平均可能增加5萬澳幣（約3.6萬美元）。

建築業是全球經濟成長的重要支柱，貢獻全球GDP大約13%。

英國金融時報報導，建築業大量使用石油 衍生產品為建材，這類產品因為荷莫茲海峽的石油運輸受阻，導致欠缺原料，相關產品的生產、供貨直接受到衝擊。首當其衝是塗料、隔熱材料、粘著劑，不是供貨中斷就是價格飆漲。其他像是瀝青、照明設備、暖氣設備、通風設備、塑膠等材料，都已大幅漲價。同時，工業能源價格走高，也進一步推升鋼鐵、水泥、陶瓷與磚材成本。

日本廣島一個住宅承造商就反映，因為供貨商無法確定隔熱材料、整體衛浴、聚氯乙烯（PVC）管材的到貨日期，公司四分之一、大約20件建案的工程進度過去一個月嚴重延誤。只要缺少一個零件、一種黏著劑或一項材料，就足以讓整個工程停擺。

日本三菱地所RESIDENCE公司與三井不動產Residential公司，已經分別在4月中旬與下旬起，透過書面等方式通知客戶，新建的高樓層公寓交屋可能會延宕；其他諸如東急不動產、東京建物，也已經告知客戶可能延後交屋。

印度一些大型房地產開發商也已受到衝擊，業者表示，伊朗戰爭以來，營建成本已上升約5%。在澳洲，有開發商警告，新建一戶住宅的成本，平均可能增加5萬澳幣（約3.6萬美元）。例如，澳洲最大的水管供應商Reece 3月時就警告客戶，高密度聚乙烯（HDPE）管材價格將上漲36%，PVC管材價格將提高28.5%。

英國上周公布的建築業採購經理人指數（PMI）顯示，建築活動出現五個月來最嚴重的下滑；同時，投入成本創下近30年來最大增幅（不計新冠疫情期間的暴增）。

另一方面，荷莫茲航運受阻後，一條橫跨阿拉伯沙漠的陸路貨運路線迅速崛起，成為全球經濟的關鍵備援通道。

沙國國營礦業公司Maaden率先啟動大規模改道運輸，將車隊規模從600輛擴增至3500輛，每車配置兩名司機、幾乎24小時晝夜不停運作，將肥料由波斯灣沿岸運抵紅海港口出口，預計5月底前能消化完出口積壓訂單。這有助緩解威脅全球糧食供應的肥料短缺問題。

全球航運巨擘地中海航運（MSC）與馬士基（Maersk）也加入改道行列，利用卡車橫越阿拉伯半島運貨。雖然陸運成本遠高於海運，也無法完全取代油輪與貨櫃輪運能，但已為關鍵市場提供重要緩衝，有助抑制全球通膨。

這場物流大轉向，反映中東戰事從軍事衝突延伸為「經濟消耗戰」，但只要貨物仍能穿越沙漠抵達港口，就能削弱荷莫茲海峽受阻帶來的經濟壓力，也讓波灣國家在等待談判結果之際，爭取更多戰略空間與籌碼。