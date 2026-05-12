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日本家電風光不再 但為何三菱電機卻視如珍寶？關鍵原因曝光

編譯林奇賢／綜合外電
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日本大型企業近年來陸續進行整頓，曾經輝煌的家電部門紛紛被剝離或出售，但三菱電機並...
日本大型企業近年來陸續進行整頓，曾經輝煌的家電部門紛紛被剝離或出售，但三菱電機並不打算這麼做。（路透）

隨著家電市場日益萎縮且競爭激烈，日立製作所（Hitachi）在整頓過程中剝離其消費性家電業務，一度引發外界猜測三菱電機（Mitsubishi Electric）是否也會跟進。然而，三菱電機卻明確表示，目前並無出售計畫，因為家電是了解消費者的關鍵。

日立4月宣布，將以約1,100億日圓（7億美元）的價碼，將白色家電業務賣給電器零售商Nojima。日立認為，日本國內已難以實現獲利進一步成長，主要是人口萎縮與削價競爭所致，像陸企海爾與海信提供功能還行的平價家電，而愛麗思歐雅瑪（Iris Ohyama）與Nitori等日本同業則提供功能簡化、中等價位的產品。

其他陷入掙扎的日本公司也都在評估哪些業務該保留、哪些業務該捨棄，例如富士通（Fujitsu）已出售個人電腦、空調與電子零組件等部門，轉向聚焦IT服務。Panasonic已退出顯示器與汽車設備領域。

三菱電機空調和家電產品事業的獲利穩定，但成長幅度不如其他部門，截至今年3月的上個會計年度，該部門營收為1.61兆日圓，營業利益為1,038億日圓，經調整後營業利益率為6.4%，在旗下九大業務中倒數第二，僅優於汽車設備的5.7%。

在汽車設備業務上，三菱電機已決定與台灣鴻海合作。此外，三菱電機與羅姆（Rohm）及東芝（Toshiba）在功率半導體領域的三方合併談判也已展開。

儘管遭遇逆風，三菱電機仍堅持要保留家電業務。財務長藤本健一郎在4月的法說會上表示：「B2C（企業對消費者）白色家電是重要的業務。」「我們的目的不僅在於盈利，更在於透過它來了解消費者的需求。」

空調與家電產品是三菱電機唯一的消費性業務，可說是迎向社會的「門面」，約占公司近6兆日圓年營業額的三成，其餘營收則來自工廠自動化設備與能源基礎建設等B2B（企業對企業）業務。

三菱電機利用在變頻壓縮機等領域的專業知識，專注空調與冰箱。該公司2008年停止生產洗衣機，透過縮減產品線並將資源集中於優勢領域，維持競爭力。

日本

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