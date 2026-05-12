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全球供應鏈壓力飆…各央行警戒通膨再升 恐重演疫情噩夢

編譯黃淑玲／綜合外電
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多項反映供應鏈壓力的指標，曾在新冠疫情期間亮起紅燈，如今又因為最近幾個月的能源危機再度攀升。這可能讓各央行警惕通膨飆高的情況可能重演。

整理以下幾個物流活動會發現，部分數據已升至2020至2023年疫情期間以來最高水準。當時各國封城、物資短缺，海運壅塞…各種問題持續不斷。雖然目前指標的數據與疫情最高峰時相比，還有一段距離，不過反映出因伊朗戰爭導致的全球貿易干擾，與當年疫情爆發時的情況有若干相似之處。

物流涵蓋供應商、工廠與終端消費者之間的貨物流動，估計約占全球國內生產毛額（GDP）的10%，顯示其在全球經濟中的重要性。

1. 美國聯準會指標

紐約聯準銀行發布的「全球供應鏈壓力指數」過去三年相對平靜，如今已連續三個月上升，尤其4月增幅顯著，創下近四年來最高。

2. 世界銀行

世銀的「全球供應鏈壓力指數」也正逼近疫情高點。這項指標聚焦於貨櫃航運與港口流動性，主要觀察行駛長程國際航線的大型船舶。許多貨運業者自2023年底開始，就基於安全與保險考量，選擇避開紅海改走非洲南端，不僅增加時間與燃料成本，也使運能更加緊繃，成為推升指數的一大原因。

3. 大航運公司的動作

馬士基（Maersk）執行長馬士基執行長柯文勝（Vincent Clerc）上周告訴彭博電視，公司第2季每月額外增加5億美元成本，計劃對客戶漲價，以完全反映能源成本上升。另也可能降低船速節省燃料。他提到要特別留意伊朗戰爭後續帶來的通膨、需求下滑。

4. 日本PMI

標普全球的日本製造業採購經理人指數（PMI）升至2022年1月以來最高水準，生產增幅創十多年來最大，新訂單也同步增加。表面上看來，是利多，但數字增加部分原因是因為擔心戰爭積極囤貨，而非需求真的強勁。

5. 交貨時間

在美國，根據供應管理協會（ISM）的報告，交貨時間已出現自2022年以來最大幅度延長，而投入成本價格的上升速度則創四年來最快。

6. 物流經理人指數

美國另一項顯示通膨壓力的美國指標，是由科羅拉多大學副教授Zac Rogers所編制的「物流經理人指數」（LMI）。該月度調查衡量供應鏈的運輸、庫存與倉儲三大關鍵領域的成本與量能。最新數據顯示，倉儲容量「到處都很吃緊」，且縮減速度為2024年3月以來最快，庫存成本成長預測已接近「極端擴張水準」。運輸成本也已升至 2018年春季以來最高水準，距離歷史紀錄僅一步之遙。

7. 德國製造業

歐洲相對於美國，更加依賴中東能源，擁有歐洲最大製造業的德國，情況略顯嚴峻。德國化學與塑膠製造商上月原料短缺情況大幅增加；汽車製造商與零件供應商則短缺情況略有上升，但仍未超出歷史正常範圍。

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