美默許東京護日圓？片山稱貝森特「充分理解」 但日圓不升反貶

日本財務大臣片山皋月（右）12日在東京與美國財長貝森特會談。雙方就匯率等議題交換意見。（歐新社）

日本 財務大臣片山皋月周二與美國財長貝森特 在東京會談後表示，美方對日本近期應對日圓波動的作法表達「充分理解」。市場解讀，這形同美方默許東京近日疑似進場支撐日圓的行動，緩解日本再度干預匯市的政治壓力。

片山證實，雙方重申將依循去年9月聯合聲明持續合作。該聲明載明，匯市干預是因應外匯市場過度波動的選項之一。

貝森特隨後也在社群平台X發文，稱美日針對匯率波動的溝通與協調「持續且強健」，並就雙邊投資協議、關鍵礦產等議題進行「正面討論」。貝森特過去曾對日圓疲弱表達關切，但傾向由日本銀行（BoJ）升息支撐日圓，而非直接進場干預。片山則拒絕透露雙方是否討論日本貨幣政策。

市場高度關注此次會談。彭博依據日本銀行修正後數據推估，日本可能於4月30日日圓跌破160兌1美元後首次進場，規模約247億美元，之後又追加約300億美元。

不過，在片山記者會後，日圓反而走貶，顯示市場原本期待更強烈的政策訊號。日圓兌美元一度貶至157.67。

片山同時透露，她與貝森特的會談也觸及中國議題。雙方認為西方盟友須共同應對人工智慧（AI）可能遭非友好國家武器化的風險。片山表示，中國過去常在半年到一年內追上西方新技術，但目前在AI領域仍存在差距，使西方國家急欲加快建立防線。

在關鍵礦產方面，片山轉述，貝森特認為中國對日本的限制措施「極不公平」，並承諾美國將持續向北京施壓。今年1月，中國曾對部分具軍事用途的稀土與相關材料對日出口祭出限制。

貝森特此行將經南韓前往北京，參與美國總統川普與中國國家主席習近平的峰會。