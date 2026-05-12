我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

艾普斯坦案350萬頁文件快閃展出 揭與川普多年交情

川普將搭空軍一號再臨北京 飛機迷期待「頂級拍攝目標」

美默許東京護日圓？片山稱貝森特「充分理解」 但日圓不升反貶

編譯季晶晶／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本財務大臣片山皋月（右）12日在東京與美國財長貝森特會談。雙方就匯率等議題交換...
日本財務大臣片山皋月（右）12日在東京與美國財長貝森特會談。雙方就匯率等議題交換意見。（歐新社）

日本財務大臣片山皋月周二與美國財長貝森特在東京會談後表示，美方對日本近期應對日圓波動的作法表達「充分理解」。市場解讀，這形同美方默許東京近日疑似進場支撐日圓的行動，緩解日本再度干預匯市的政治壓力。

片山證實，雙方重申將依循去年9月聯合聲明持續合作。該聲明載明，匯市干預是因應外匯市場過度波動的選項之一。

貝森特隨後也在社群平台X發文，稱美日針對匯率波動的溝通與協調「持續且強健」，並就雙邊投資協議、關鍵礦產等議題進行「正面討論」。貝森特過去曾對日圓疲弱表達關切，但傾向由日本銀行（BoJ）升息支撐日圓，而非直接進場干預。片山則拒絕透露雙方是否討論日本貨幣政策。

市場高度關注此次會談。彭博依據日本銀行修正後數據推估，日本可能於4月30日日圓跌破160兌1美元後首次進場，規模約247億美元，之後又追加約300億美元。

不過，在片山記者會後，日圓反而走貶，顯示市場原本期待更強烈的政策訊號。日圓兌美元一度貶至157.67。

片山同時透露，她與貝森特的會談也觸及中國議題。雙方認為西方盟友須共同應對人工智慧（AI）可能遭非友好國家武器化的風險。片山表示，中國過去常在半年到一年內追上西方新技術，但目前在AI領域仍存在差距，使西方國家急欲加快建立防線。

在關鍵礦產方面，片山轉述，貝森特認為中國對日本的限制措施「極不公平」，並承諾美國將持續向北京施壓。今年1月，中國曾對部分具軍事用途的稀土與相關材料對日出口祭出限制。

貝森特此行將經南韓前往北京，參與美國總統川普與中國國家主席習近平的峰會。

日本 貝森特

上一則

伊朗戰爭釀油墨吃緊 日本Calbee洋芋片彩色包裝變黑白 褪色版曝光

下一則

全球供應鏈壓力飆…各央行警戒通膨再升 恐重演疫情噩夢

延伸閱讀

「離間」川習會？貝森特隨川普赴中前 先訪日

「離間」川習會？貝森特隨川普赴中前 先訪日
川習會在即 美財長先抵日擬會晤高市

川習會在即 美財長先抵日擬會晤高市
美中同日官宣 貝森特12日首爾會何立峰

美中同日官宣 貝森特12日首爾會何立峰
日圓跌破160大關 彭博：日本干預匯市若要成功「需靠運氣」

日圓跌破160大關 彭博：日本干預匯市若要成功「需靠運氣」

熱門新聞

電影「大賣空」原型人物貝瑞8日在Substack發文表示，當今股市對人工智慧（AI）的迷戀，開始變得像「達康泡沫」（Dot-com Bubble，又稱網際網路泡沫）的最後階段。（美聯社）

大賣空貝瑞：現在像泡沫爆破前夕 但看好「這檔股票」

2026-05-09 12:56
干預行動若想成功必須靠運氣，包括油價及全球利率下降。（路透）

日圓跌破160大關 彭博：日本干預匯市若要成功「需靠運氣」

2026-05-04 18:21
三星電子5月6日在官網公告稱，決定在中國市場停止銷售含電視、顯示器在內的所有家電產品。針對已購買產品用戶，公司將依《消費者權益保護法》及國家三包規定提供售後服務，手機產品則維持正常銷售。（圖／取自三星中國微信服務小程序）

三星宣布退出中國家電市場 停銷電視與顯示器業務等產品

2026-05-06 09:14
摩根大通示意圖，非新聞當事者。(路透)

讓全美最大銀行深陷緋聞和公關危機的男子 究竟何許人也？

2026-05-09 23:30
中國聞泰科技2025年因巨虧人民幣87.48億元（約12.9億美元），6日又因審計報告問題，公司股票被列為下市風險警示股，已連續3天跌停。(取材自澎湃新聞)

喪失安世半導體控制權 中國聞泰科技面臨下市危機

2026-05-08 12:29
人民幣對美元即期匯率升至3年多新高。（路透）

人民幣對美元即期匯率升至3年多新高

2026-05-06 15:13

超人氣

更多 >
華裔女市長承認充當中共代理人 曾對中官員說「謝謝領導」

華裔女市長承認充當中共代理人 曾對中官員說「謝謝領導」
ICE遣返366名中國籍人員 全在這地區「有無犯罪都抓」

ICE遣返366名中國籍人員 全在這地區「有無犯罪都抓」
年過50 骨骼健康專家建議多吃這一食物

年過50 骨骼健康專家建議多吃這一食物
買房車自駕遊 退休華人圓夢：人生真正上路

買房車自駕遊 退休華人圓夢：人生真正上路
又1頂尖菁英離奇亡 武大48歲遙感專家「病逝」 不單純？

又1頂尖菁英離奇亡 武大48歲遙感專家「病逝」 不單純？