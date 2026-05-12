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伊朗戰爭釀油墨吃緊 日本Calbee洋芋片彩色包裝變黑白 褪色版曝光

編譯盧思綸／即時報導
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日本零食巨頭卡樂比11日證實，25日起「薄鹽口味」與「清湯洋蔥風味」等彩色洋芋片...
日本零食巨頭卡樂比11日證實，25日起「薄鹽口味」與「清湯洋蔥風味」等彩色洋芋片包裝將改成黑白設計。（取材自FNNプライムオンライン在YT的影音）

日本富士新聞網（FNN）報導，伊朗戰爭造成的原料短缺，正從能源市場一路燒進日本超市貨架。日本零食巨頭卡樂比（Calbee）11日證實，25日起「薄鹽口味」與「清湯洋蔥風味」等彩色洋芋片包裝將改成黑白設計。主要原因可能是石油衍生原料石腦油短缺，導致印刷油墨供應吃緊。戰火不光導致油價飆升，也讓洋芋片包裝暫時「褪色」。

▲ 影片來源：YouTube＠FNNプライムオンライン（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

石腦油（naphtha）是印刷油墨所需溶劑與樹脂的重要原料，也廣泛用於塑膠、包裝材料與黏著劑。日本高度仰賴進口石腦油，因此一旦中東供應受阻，從食品包裝到日用品製造都可能受到影響。

商業內幕報導，食品業也不只卡樂比受衝擊，日本加工肉品與調理食品製造商「伊藤火腿」（Itoham Yonekyu）5月稍早也表示，計畫減少產品包裝使用的顏色，以降低成本。

近期包括衛浴設備製造商東陶（TOTO）、松下電器（Panasonic）等日企，都已警告與石腦油相關材料可能出現交貨延誤或漲價壓力。

日本政府則試圖緩和外界疑慮。日本內閣官房副長官佐藤啓表示，日本石腦油供應目前沒有立即問題，雖然約 40%供應來自中東，但另有相同比例在國內生產。

日本零食巨頭卡樂比11日證實，25日起「薄鹽口味」與「清湯洋蔥風味」等彩色洋芋片...
日本零食巨頭卡樂比11日證實，25日起「薄鹽口味」與「清湯洋蔥風味」等彩色洋芋片包裝將改成黑白設計。（取材自FNNプライムオンライン在YT的影音）

伊朗 日本 石油

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