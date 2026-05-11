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伊朗戰爭第2波能源衝擊來了 亞洲比歐洲早4周有感 這區域最慘

編譯盧思綸／即時報導
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菲律賓奎松市3月19日一處加油站。（美聯社）
菲律賓奎松市3月19日一處加油站。（美聯社）

美聯社報導，美伊戰爭不見明確終點，專家警告，亞洲因應能源衝擊的第一道防線逐漸吃緊，影響更深遠的第二波後座力已開始浮現，現在最痛苦的是東南亞區域；歐洲也將感受到類似衝擊，但時間恐較亞洲晚約4周。根據聯合國開發計畫署，約880萬人可能被迫陷入貧窮，且可能導致亞太地區蒙受2990億美元經濟損失。

美伊戰爭爆發初期，各國政府急於因應荷莫茲海峽關閉的連鎖反應，包括動用能源庫存、優先把天然氣供應家戶及節約用電。但是，這些措施是建立在戰爭短暫持續、能源運輸很快恢復的假設下，如今伊朗戰爭進入第三個月，美國伊朗談判陷入僵局，戰爭未見明確終點。

燃料危機正衝擊各國經濟，機票價格、航運費率與公用事業帳單都在上漲，危及經濟成長。現在印度優先保障家庭烹煮用瓦斯，並要求民眾減少出國、在家工作、多搭大眾運輸，農民也被要求減少肥料使用。菲律賓改採每周4天工作制，並補貼低收入戶；泰國因燃料補貼用罄，取消柴油價格上限；越南延長燃料稅減免，但航空燃油短缺已導致航班減少。巴基斯坦與孟加拉則被迫以更高、更波動的現貨價格購買油氣，加重進口與外匯壓力。

美聯社指出，亞洲各國原本編列預算時預設國際油價平均約每桶70美元，並透過政府補貼來穩定國內燃料價格。但這場戰爭已把布蘭特原油價格推升至每桶約120美元高點。

如今各國陷入兩難：繼續補貼將拖累財政，一旦補貼耗盡、通膨開始升高，即將面臨「財政定時炸彈」；但是削減補貼又可能引爆民怨。

雖然美國民眾也因為汽油價格飆漲感受到壓力，但歐亞集團能源與資源業務主管格洛伊斯坦（Henning Gloystein）說，目前受到能源危機衝擊最嚴重、最痛苦的區域，其實是東南亞，而且燃料短缺情勢將更惡化。

專家分析，即使戰爭結束，亞洲也不會迅速獲得喘息。

葛羅斯說，全球石油與天然氣貿易不會立刻反彈，重啟生產也需要時間。修復受損基礎設施、重啟設備，以及從中東運輸到最終市場，都需要數周甚至數月。

新加坡智庫尤索夫伊薩東南亞研究院的維哈爾賈（Maria Monica Wihardja）說，這場危機也凸顯亞洲日益壯大的中產階級有多脆弱，許多人面臨重新跌入貧窮的風險。她說，這場能源衝擊將隨時間重塑東南亞經濟，包括就業市場變化，以及各國如何規畫未來能源危機。

各國已在討論並推動較長期的解方，例如分散化石燃料供應來源、發展核能，以及太陽能等再生能源。

▼收聽一洲焦點Podcast：

伊朗 荷莫茲海峽 天然氣

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