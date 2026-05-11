軟銀進軍電池製造 在夏普舊廠量產鋅鹵素電池年產能目標1GWh

軟銀將成立兩家合資公司：AX Factory 是AI 資料中心營運和硬體製造的樞紐；GX Factory 則是新一代電池、太陽能板及相關產品的製造中心。（路透）

軟銀 集團（SoftBank）旗下行動通訊事業表示，計劃在大阪堺市原夏普 （Sharp）面板廠的現址開始大規模生產電池，以滿足人工智慧（AI）服務日益增長的電力需求。

軟銀周一發布新聞稿說，將和南韓 Cosmos Lab 及 DeltaX 公司合作，於明年 4 月起的會計年度起量產。軟銀指出，目標是每年生產規模達 100萬度（GWh）的儲能系統。

這些電池將用於支援軟銀正在開發的 AI 資料中心。軟銀表示，也計劃應用於電網、工廠以及其他工業和住宅用途，並在中期擴展至全球市場。

根據計畫，軟銀將成立兩家合資公司：AX Factory 是AI 資料中心營運和硬體製造的樞紐；GX Factory 則是新一代電池、太陽能板及相關產品的製造中心。目標在 2030 會計年度前透過新的電池事業創造每年超過 1,000 億日圓（約 6.36 億美元）的營收。

Cosmos 將利用其鋅鹵素（zinc-halogen）技術協助開發更安全的電池組，而 DeltaX 則擁有高能量密度設計的專業技術。

這項新投資凸顯了軟銀公司執行長宮川潤一的長期策略，也就是由電信商轉型為 AI 推手。軟銀也正致力於更新在日本的行動網路，更精準滿足包括倉儲機器人在內的 AI 裝置需求。軟銀事業進軍電池製造領域，也符合創辦人孫正義自己和軟銀在全球 AI 競賽中爭取更大角色的雄心。

鋅電池是下一代不需使用鋰的電池首選，以鋅為負極、鹵素（溴或碘）為正極的電化學儲能裝置。這類電池以其高安全性、低成本和環保的特性，被認為是未來大規模儲能系統（如電網級儲能）的重要技術之一，特別是作為鋰離子電池的替代方案。