本周開盤前 五件國際事不可不知

液化天然氣（LNG）運輸船Al Kharaitiyat 已駛出荷莫茲海峽，前往巴基斯坦卡西姆港。（路透）

美國總統川普 和伊朗 彼此拒絕對方最新的和平提案，雙方竭力維繫脆弱的停火之際陷入僵局。受此消息影響，國際油價和美元上揚，美股 期指下挫。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際要聞：

1. 川普斥伊朗最新和平提案「完全無法接受」 停火岌岌可危

川普在社群媒體上說：「我剛剛讀完伊朗所謂『代表』的回應，完全無法接受」。華爾街日報報導，伊朗提出將部分高濃縮鈾轉移至第三國，但拒絕拆除核子設施。伊朗塔斯尼姆通訊社否認上述報導，但未作進一步說明。

布蘭特原油周一開盤大漲3.5%，報每桶104.80美元；西德州中級原油（WTI）則攀升至接近99美元。史坦普500指數期指下跌0.3%。

2. 半導體股衝鋒、就業穩健 美股再創高 美伊協議聚焦

美國股市史坦普500指數和那斯達克綜合指數再創歷史新高，費城半導體指數更大漲5.5%，同創新高，因半導體類股帶頭衝，加上美國就業數據穩健。投資人也寄望美國會在川習會前和伊朗達成協議或重開荷莫茲海峽。

史坦普500指數和那斯達克綜合指數8日分別上漲0.8%和1.7%。美光（Micron）大漲15%，創下逾一年來單日最大漲幅；英特爾則在華爾街日報報導和蘋果就晶片代工合作達成初步協議後，股價飆漲14%，改寫歷史新天價。

史坦普500指數上周漲2.3%，那斯達克指數勁揚4.5%，均是連續六周上漲。費半周線漲11.1%，台積電ADR 8日小跌0.6%，周線仍漲3.5%。

3. 台積蘋單傳英特爾瓜分 晶圓一哥獨家代工局面恐遭打破

英特爾據傳與蘋果達成初步協議，將代工生產蘋果產品所用的晶片，若協議確能落實，這將是英特爾晶圓代工事業迄今獲得最有力的背書。對蘋果而言，目前完全仰賴台積電的局面也將走入歷史。

英特爾股價8日收盤大漲近14%，今年來已累計漲逾200%。

華爾街日報引述知情人士報導，英特爾和蘋果密集談判已逾一年，近幾個月已敲定正式合約。至於英特爾將為蘋果哪些產品代工晶片，目前仍不明朗。

4. PIMCO：伊朗戰爭恐迫使Fed升息

品浩（Pimco）投資長艾達信（Dan Ivascyn）接受金融時報訪問時說，伊朗戰爭可能導致聯準會（Fed）進一步延後降息，甚至升息。

艾達信指出，因伊朗封鎖荷莫茲海峽導致能源價格飆漲，為美國決策者帶來新挑戰，他們一直難以將通膨降至央行設定的 2% 目標。

艾達信告訴《金融時報》：「美國距離目標更遠了，就目前的局勢來看，你會看到歐洲、英國，甚至日本出現更多緊縮舉動，我認為美國也無法完全排除這種可能性。」

5. 原油現貨價為什麼反而跌了

荷莫茲海峽還封著，但原油現貨價格卻跌了——因為買家上個月搶購一波，現在庫存夠用，不急著再買，需求暫時降溫。

這波鬆動從4月下半月開始，上周加速。用於設定全球基準「即期布蘭特」的主要北海原油等級，溢價過去一個月暴跌多達90%，幾乎回到戰前水準。

但這不代表危機解除。業界現在靠的是臨時替代方案撐著，例如動用庫存、繞道其他航線，這些方法撐不了太久。一旦這些應急措施撐不下去，油價可能又會急漲。

所以現在的平靜是「假平靜」——表面看起來穩了，但危機的根本原因還在，隨時可能反撲。