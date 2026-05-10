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台韓市場波動率與股價同飆 投資人看好AI硬體供應鏈續揚

編譯廖玉玲／綜合外電
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受AI狂熱帶動，台灣與南韓市場都呈現「波動率與股價同步上漲」的高風險行情。 （...
受AI狂熱帶動，台灣與南韓市場都呈現「波動率與股價同步上漲」的高風險行情。 （歐新社）

彭博資訊報導，伊朗戰爭雖未結束，但似已逐漸遠離投資人的雷達，市場重心轉向亞洲AI科技板塊，推動韓台股市本月以來漲幅分居全球冠亞軍。受AI狂熱帶動，這兩地市場都呈現「波動率與股價同步上漲」的高風險行情，而摩根大通分析師團隊指出，目前硬體仍是AI題材的獲利支柱，台灣股市仍是衡量此一主題最有效的指標。

南韓與台灣股市大盤指數本月來漲幅分別達到13.6%與6.9%，今年來的累計漲幅更達78%與44%，主要受惠於三星電子、SK海力士及台積電等巨頭在AI熱潮下日益強大的主導地位。韓、台股市目前都呈現一種罕見的「瘋狂現象」：股市一路狂飆，但代表風險成本的「隱含波動率」也同步衝高。

台股指數與Kospi 200指數相對於史坦普500指數的波動率，均處於峰值水準，而有「美股恐慌指數」之稱的芝加哥選擇權交易所波動率指數（VIX）則回落至一年平均線以下。這意味投資人為追逐漲勢，正不計代價地搶進看漲選擇權，與相對平穩的美股相比，台、韓市場的過熱程度已達頂峰。三星證券衍生性商品分析師全均（音譯）認為，目前這種「波動率走高、股價同步走高」的現象，可能還會持續一段時間。

摩根大通的策略師團隊建議，可透過台指的看漲期權價差，或是針對台灣指數、Kospi 200及日經225指數的「最差表現看漲期權」（worst-of calls），來押注這波AI硬體漲勢。

策略師在報告中寫道：「美國大型科技股、南韓記憶體與零組件供應商，以及台灣的半導體生態系，都呈現相同的模式：凡是AI硬體瓶頸曝險最高的地方，獲利表現就最強勁。硬體仍是AI題材的獲利支柱，而台灣股市仍是衡量此一主題最有效的指數級指標。」

在川習會登場前夕，AI政策預計也將成為關鍵議題，投資者已加碼在美上市中國ETF的看漲部位；摩根大通策略師也建議，對iShares MSCI新興市場ETF採取看漲結構，預期在AI主題、更有利的宏觀背景及強勁基本面支撐下，這些股票的表現將繼續超越大盤。

法國興業銀行策略師指出，Kospi 200與史坦普500之間12個月的變異數價差，已達極端水準。然而，若要出現有意義的反轉，需要「更溫和」的油價與地緣政治環境，以及科技股漲勢暫緩，不過目前並未看到這些條件以「有序的方式」發生。

韓股需求極其旺盛，盈透證券（Interactive Brokers）已開始為美國散戶提供直通該市場的管道。另據摩根大通的報告，槓桿型ETF的資產管理規模已飆升至巔峰，且隨著當局批准個股槓桿型產品在當地上市，規模可能進一步增長，而這類產品將讓「資金驅動過熱」的風險持續存在。

相較之下，高度依賴石油且AI曝險低的印度市場，貨幣匯率接近歷史低點，Sensex指數今年跌逾9%，表現為全球倒數第二。

南韓 台積電 摩根大通

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