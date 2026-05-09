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「NVIDIA親兒子」CoreWeave財測差 股價重摔11.40%

編譯黃淑玲／綜合報導
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CoreWeave本季營收預測不如市場預期。（路透）
CoreWeave本季營收預測不如市場預期。（路透）

被稱為「NVIDIA（輝達）親兒子」的人工智慧（AI）基礎設施供應商CoreWeave上季營收雖高於預期，但淨損擴大，本季營收預測令市場失望，且上修全年資本支出區間的下緣，拖累股價重挫逾11.40%。

CoreWeave上季營收年增111.9%至20.8億美元，優於分析師預期，但淨損年比也擴大134.9%至7.4億美元，每股損失1.4美元，也高於市場預測，上季資本支出共68億美元，高於分析師預期。

財務長阿格拉瓦（Nitin Agrawal）解釋，上季營運支出比去年同期增加一倍多，達到22.2億美元，是因持續擴充可用的運算資源。

「新雲端」（neocloud）族群一員的CoreWeave預期，本季營收將介於24.5億-26億美元，經調整後營業利益將介於3000萬-9000萬美元，都低於分析師預測。

CoreWeave維持全年營收與獲利展望不變，但因零組件成本增加，提高今年資本支出區間的下緣50億美元，上修至310億美元，上緣則保持在350億美元。

CoreWeave執行長英崔特（Michael Intrator）表示，正大力投資確保資料中心運算資源，擴增能賣給客戶、更高利潤的軟體和服務，多數效益將在下半年顯現，「我們正在經歷建立龐大的興建過程，在所有基礎設施上線後，將見識到這種商業模式威力」。他說，CoreWeave上季新增逾400千瓩（MW）的已簽約容量，使目前的總簽約容量超過3.5百萬瓩（GW）。

不過，CoreWeave確實展現未來訂單能見度的動能，英崔特表示，上季未出貨訂994億美元，遠高於去年第4季的668億美元，為歷來單季最高，今年的所有容量也全都已賣光。

他說，該公司的客戶族群更多元，目前有十家客戶承諾支出至少10億美元於其產品，客戶基礎從傳統的AI客戶擴及金融服務等產業，也正努力和工程與零售等領域的客戶簽約。

分析師認為，由於CoreWeave需要持續讓更多資料中心容量上線，但零組件成本又繼續提高，能否在下半年履行提高利潤的承諾，依然未可知。

Zacks投資研究公司股票策略師洛可（Andrew Rocco）則看好CoreWeave的潛力，把CoreWeave目前策略比擬為亞馬遜（Amazon）發展初期，以犧牲短期利潤，換取未來的市場主導地位，「如果投資人願意長期持有，CoreWeave具備成為AI基礎設施產業主導者的條件」。

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