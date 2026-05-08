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有單接不了 AI熱潮下缺料擴散 科技股營收獲利卡關

編譯季晶晶／綜合外電
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AI需求暴增導致零組件供應短缺，供應鏈瓶頸從記憶體向外蔓延，對科技業接單能力、獲...
AI需求暴增導致零組件供應短缺，供應鏈瓶頸從記憶體向外蔓延，對科技業接單能力、獲利率與營收成長造成衝擊。示意圖。（路透）

隨著財報陸續揭露，一個明確趨勢浮現：AI需求暴增導致零組件供應短缺，供應鏈瓶頸正從記憶體擴散至晶圓、CPU、矽晶片與光學元件，衝擊科技業接單能力、獲利率與營收成長。

微軟（Microsoft）與Alphabet等雲端巨擘近期相繼調高資本支出，計畫投入數千億美元建置AI基礎設施。超微（AMD）與英特爾（Intel）公布亮眼財報，但因客戶搶購支援AI推論運算的CPU，供應持續吃緊。

蘋果（Apple）、惠普（HP）與戴爾（Dell）等硬體業者均指出，記憶體短缺正推升成本。企業高層進一步表示，缺料問題已不只限於記憶體，更開始影響企業完成交易與出貨的能力。

網通設備商Arista Networks執行長Jayshree Ullal在5月5日法說會上表示：「整個產業都面臨缺貨，包括晶圓、矽晶片、CPU、光學元件，當然還有上季提過的記憶體，同時採購成本也持續攀升。」

她並指出，公司正與供應商協商、強化供貨協議，但預期毛利率將承壓。Arista股價6日重挫14%。

安謀（Arm）雖受惠AI熱潮、上季財報優於預期，仍維持全年營收預測約10億美元不變，主因就是難以取得足夠供應以滿足需求。

另一家CPU製造商英特爾也表示，第1季136億美元營收「原本還能更高，但需求持續超過供應成長速度」。

伺服器大廠美超微（Super Micro）則指出，第3季102億美元營收受到客戶端建置延遲影響，部分資料中心場址尚未完成支援雲端運算所需設備。

強勁需求通常有利企業與股價表現，但隨供應瓶頸持續，投資人須準備面對營收成長、毛利率與交易時程進一步受壓。

英特爾 超微 Apple

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