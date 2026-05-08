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AI熱潮帶動全球股市漲勢「東升西降」 台韓日股成為新重心

編譯簡國帆／綜合外電
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根據彭博資訊報價，首爾Kospi指數今年來飆漲73.5%，台灣加權指數同期狂漲4...
根據彭博資訊報價，首爾Kospi指數今年來飆漲73.5%，台灣加權指數同期狂漲43.2%。（歐新社）

人工智慧（AI）熱潮正讓全球股市漲勢「東升西降」，在美國科技巨擘爭搶晶片產能下，台灣、南韓及日本股市正成為全球股市上攻動能的新重心，「賣鏟子」的供應鏈受追捧。

根據彭博資訊報價，首爾Kospi指數今年來飆漲73.5%，台灣加權指數同期狂漲43.2%，日經225指數攀漲23.4%，都遠優於美股史坦普500指數的7.2%、及那斯達克綜合指數的11%。

亞洲市值最高的三家公司均為晶片製造商，包括台積電、三星電子及SK海力士（SK Hynix），這三家公司的客戶都包辦美股「科技七雄」，提供硬體給AI晶片龍頭Nvidia輝達(另稱英偉達)，近來創紀錄的獲利更凸顯在全球AI供應鏈位居關鍵地位，吸引各種規模的投資人出於「唯恐失機」（FOMO）考量，紛紛湧入。

投資人熱中於亞洲晶片商及其供應商能藉AI大發利市的題材，相較下，矽谷業者因為砸下鉅資投資晶片與技術，反而成為風險較高的標的。

富邦投信董事長黃昭棠表示，「現在是AI供應商的賣方市場」，「相較於價格，輝達更擔心未能確保產能」，「在產品定價與轉嫁成本給客戶方面，台灣擁有強大的力量」。

亞洲晶片商都已和客戶簽署多年的協議。Jupiter資產管理公司投資經理人康瑞德（Sam Konrad）認為，這顯示AI周期的持續間可能會比許多人的預期更長。

於是大量資金湧入AI供應鏈的幾乎所有公司股票中。百達資產管理（Pictet ）多重資產投資主管黃思遠形容，亞洲是「群鯨中的小蝦」：這個規模小、但高度先進的科技重鎮，已默默成為全球AI建設熱潮的不可或缺環節。

野村投信投資策略部副總樓克望指出，雲端服務供應商的資本支出年增率達70%，而且還有上修空間，「很多台灣公司到2027年的產能都已被預訂一空」。

不過，市場也有扭曲效應與風險，若AI巨擘更難籌得資金，將抑制晶片商的支出並傷害未來獲利，分析師也對目前飆升的股價提出警告。

但目前動能依然強勁，且部位似乎仍不擁擠，估值也未過度擴張。全球投資人3月從台韓股市撤出近500億美元後，僅約70億美元資金回流。

富達國際（Fidelity）台灣與南韓市場多重資產基金經理人薩姆森（Ian Samson）說，「我們已在加碼…持續認為還有上漲空間」，「不管你怎麼看估值或獲利，近期而言，部位才是重點，而這已大幅改善」。

美股 那斯達克 南韓

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