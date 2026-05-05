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油價續跌 WTI失守100美元 美股期指勁揚

編譯葉亭均／綜合外電
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巴基斯坦白夏瓦一處加油站，一名工人正在為顧客的車輛加油。(歐新社)
巴基斯坦白夏瓦一處加油站，一名工人正在為顧客的車輛加油。(歐新社)

國際油價今天（6日）連續第二天下跌，美股期貨指數開盤後勁揚，因美國總統川普表示，結束與伊朗戰爭的最終協議已取得「重大進展」，而他將暫停由美國主導的幫助受困船隻離開荷莫茲海峽的行動，以觀察能否與伊朗敲定協議；國務卿魯比歐稍早宣告，美國進攻伊朗的行動已告一段落。

西德州中級原油（WTI）6月期貨今天盤中下跌3.08%，報每桶99.12美元，跌破100美元關卡，延續周二收盤大跌3.9%的頹勢。

布蘭特原油7月期貨今天開盤後下跌1.48%，報每桶108.24美元，延續周二收盤重挫近4%的頹勢。

美股期指開盤後漲幅擴大，標普500指數期貨上漲0.37%，那斯達克100指數期貨上漲0.83%，稍早一度漲逾1%。

川普在社群平台Truth Social發文表示，美國協助船隻通過荷莫茲海峽的行動「自由計畫」將暫停一段時間，「以觀察協議能否最終敲定並簽署」。

川普說，這是依據「與伊朗代表達成全面和最終協議方面取得了巨大進展的事實」而做出的決定，並表示此舉是應巴基斯坦以及其他國家的請求。巴基斯坦正在幫助調解華盛頓和德黑蘭之間的談判。但他補充說，美國對進出伊朗港口的船隻實施的封鎖將「維持全面有效」。

自2月底衝突爆發以來，布蘭特原油已上漲逾50%，使數億桶波斯灣原油無法進入全球市場。目前該戰略要道的運輸受到雙重封鎖限制：德黑蘭阻礙航運，而美國則阻止船隻進入伊朗港口。

稍早，美國國務卿魯比歐在白宮向記者表示，『史詩之怒行動』已經結束，距離美國與以色列開始轟炸伊朗已66天，「我們已達成該行動的目標」。

周二，美國淡化戰事再度升級的可能性，國防部長赫塞斯證實，美伊近一個月前開始的停火仍然有效。同時，參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine） 表示，伊朗對波斯灣與阿聯船隻的攻擊，並不構成違反停火協議。

凱恩指出，荷莫茲海峽周邊的封鎖已使超過1,550艘商船、約22,000名船員受困於波斯灣。

在美國方面，產業數據顯示，上周原油庫存減少810萬桶，若稍後周三公布的官方數據證實，將是自2月中旬以來最大降幅。

Enverus的石油與天然氣分析師Carl Larry表示：「市場目前維持每日從上漲轉為獲利了結的模式。市場或許會逐步消化這些消息，但非理性的樂觀情緒往往會主導市場。庫存下降會吸引所有看漲者進場。」

伊朗 荷莫茲海峽 魯比歐

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