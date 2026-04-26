泰國拉加邦台商會長交接 新會長Team Taiwan行銷台灣

泰國拉加邦台商聯誼會26日舉行第30屆會長陳俊蓁（左）、31屆會長張桂銘（右）交接典禮暨35週年慶晚會。泰國台灣商會聯合總會總會長陳漢川（中）出席典禮並表示祝賀。（中央社）

泰國 拉加邦台商聯誼會今晚舉行會長交接典禮暨35週年慶晚會，陳俊蓁任期結束，交棒給第31屆新任會長張桂銘。張桂銘表示，將盡力服務僑團和台灣鄉親，另外也會努力推廣Team Taiwan，讓台灣文化在泰國發揚光大。

泰國拉加邦台商聯誼會今晚舉行「第30、31屆會長交接典禮暨35週年慶晚會」，新任會長張桂銘致詞時表示，很高興拉加邦台商聯誼會延續傳統，歷屆會長皆到場鼓勵。他說：「拉加邦台商聯誼會不是屬於他一人的，而是整個團隊的，有你們真好。」

張桂銘指出，未來將會盡力服務僑團和台灣鄉親，並推廣Team Taiwan，將台灣行銷出去，也「讓台灣文化在泰國發揚光大」並融入當地。

泰國台商二代張桂銘曾榮獲「2025年全球青商潛力之星」，在泰國從事傳統製造業的他，將大學接觸的文創領域融入公司營運，透過跨領域的專業在傳統產業中注入新思維。

泰國拉加邦台商聯誼會第30屆會長陳俊蓁表示，今年是聯誼會邁入35週年重要里程碑。他回顧會長任期內與幹部團隊共同舉辦元宵、清明、中秋節等節慶活動，凝聚會員間的情誼，同時深化在地連結及推動國際交流活動。

駐泰代表藍夏禮出席典禮時表示，拉加邦台商聯誼會一直是泰國台商組織體系中重要一環，長期深耕拉加邦地區，服務台商並整合資源，致力凝聚在地台商力量，並積極與各商會跨組織互動，同時不忘回饋當地社會，持續提升台商在泰國之良好形象。

藍夏禮指出，在剛卸任的會長陳俊蓁帶領下，拉加邦台商聯誼會長期積極推動會務，不僅強化會員交流合作，亦在僑社參與、工商資訊分享及公益關懷等方面成果豐碩，殊值肯定。他也恭賀張桂銘榮任第31屆會長，並相信在其領導下，聯誼會將持續精進發展，為僑界與社會創造更多貢獻。