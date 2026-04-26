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八年來最高 伊朗戰爭添亂 杜拜巧克力最需要的開心果價格飆漲

編譯易起宇／綜合外電
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杜拜巧克力的全球熱潮原本就讓開心果需求暴增，伊朗戰爭更使3月開心果價格飆漲至八年...
杜拜巧克力的全球熱潮原本就讓開心果需求暴增，伊朗戰爭更使3月開心果價格飆漲至八年來最高。 （美聯社）

用巧克力包裹著開心果奶油和酥脆麵餅的杜拜巧克力，在甜點界掀起風潮，但伊朗戰爭中斷開心果供給，使開心果價格達到八年來最高。

英國金融時報（FT）報導，據美國農業部統計，伊朗是開心果的主要生產國，占全球產量約五分之一，部分年度更占全球出口的25%-30%。但貿易商表示，伊朗戰爭影響中東地區的物流，出口更加困難，讓原本已經吃緊的供給，變得更加緊俏。

據Expana數據，今年3月開心果價格升至每磅4.57美元，為2018年來最高。除了杜拜巧克力的全球熱潮引發需求外，美國、土耳其和伊朗等主要生產國，去年產量不如預期，以及伊朗受到的貿易制裁和國內動亂，都讓開心果供應早在戰爭爆發前就已受壓。

伊朗戰爭則進一步加劇了這些問題。貨運路線的取消或繞道，導致了貨物延遲和成本上升。開心果通往中東和印度等主要市場的航運，都已受阻。

Expana分析師摩斯表示，「這場戰擴大了現有限制，而不是創造新的限制」，這些問題「相互交疊」，「雖然目前仍處於可控範圍，但已對時間和成本造成實質影響」。

伊朗戰爭目前停火，但美國和伊朗都持續封鎖荷莫茲海峽，阻擋大多數的商業航運，打壓全球能源供應和其他貿易。

開心果買家轉向尋找替代的供應來源，尤其是美國，該國囊括了約40%全球產量，但美國出口商可取得的大多數供應都已售罄。

倫敦批發業者Borna Foods執行長海達利普爾表示，想用其他產地的開心果來取代伊朗，但「由於伊朗開心果的油脂含量高過其他產地，導致味道出現很大不同。」他有一名客戶是土耳其甜點Baklava的生產商，「他無法用美國開心果取代伊朗產品，因為若放進烤箱，會烤到燒焦」。

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