伊朗戰爭恐改變亞洲能源政策思維：重創LNG信心 改買美國能源

中東的原油與液化天然氣（LNG）運輸中斷，促使亞洲轉向依賴美國原油與煤炭以填補供應缺口，可能對亞洲能源政策造成深遠影響。（歐新社）

伊朗 戰爭開打六周多以來，中東的原油與液化天然氣 （LNG）運輸中斷，促使亞洲轉向依賴美國原油與煤炭以填補供應缺口，可能對亞洲能源政策造成深遠影響。

荷莫茲海峽幾近封閉、卡達LNG出口設施受損，已帶動原油與天然氣價格暴漲，並且重創天然氣作為可信且可負擔能源來源的聲譽，並使亞洲開發中國家快速採用天然氣發電的計畫脫軌。Rystad能源公司分析師小高正憲（音譯）說，「這種情況每拖一天，價格就會居高不下，市場會更緊俏，出現需求破壞」「拖愈久，就變得愈結構性」。

彭博資訊報導，亞洲各地20多位高階主管、交易員和分析師認為，亞洲曾被認為是LNG的未來，但亞洲對LNG的信心正迅速減弱，印度和孟加拉的進口商已在重新思考，是否要繼續把LNG列為未來策略的核心，越南和菲律賓正尋求替代方案，越南一項原定的天然氣發電計畫正評估轉向風能、太陽能搭配儲能電池，泰國當局正擴大推動再生能源，同時和俄羅斯最大的LNG 出口商達成初步協議。

知情人士透露，馬來西亞國家石油公司（Petronas）將把油價上漲所帶來的潛在意外收入，轉投資到國內天然氣田，降低對LNG進口的依賴，印尼政府正探索把更多天然氣產量留給國內的方式，可能縮減之前增加進口的計畫。

哥倫比亞大學全球能源政策中心研究員珂博（Anne-Sophie Corbeau）表示，「許多東南亞國家的（LNG）供應都已減少，但替代LNG又貴到無法完全填補空缺」，將使東南亞「減少對未來LNG需求成長的投資」，加強聚焦再生能源，並保留煤炭。

能源分析機構ICIS預期，假設卡達拉斯拉凡（Ras Laffan）LNG設施停擺五個月，今年全球LNG產量將下滑0.4%，為至少十年來首見萎縮。ICIS數據顯示，中國今年的天然氣需求預料僅將成長 0.5%，為2022年來最低水，若荷姆茲海峽在今年底前維持封閉，需求可能下滑多達1.5%。

幾乎完全依賴卡達LNG的巴基斯坦，正推動在4月底前提高國內天然氣產量一倍以填補空缺，激進無疑將對海運天然氣造成長期的需求破壞。

不過，以LNG為核心構建能源體系的較富裕亞洲經濟體，承擔更高成本、在發電結構保留LNG的意願可能較高。

除了LNG，荷莫茲海峽封閉也已帶動油價大漲，中東杜拜基準油價已經衝上每桶近170美元，為全球最貴的基準窯價，歐洲原油現貨價格本周也一度漲至每桶近150美元的歷史新高，亞洲國家正紛紛轉向採購美國原油。

交易員表示，日本、南韓、新加坡及泰國等亞洲買家本月初已採購預計5月裝船的美國原油，5月將至少有6000萬桶美國墨西哥灣區的原油訂單裝船，規模與4月的三年來最高水準相當。

多數運往亞洲的美國石油都由每艘運載約200萬桶原油的超大型原油輪（VLCC）裝運，也會使用阿芙拉型（Aframax）等較小的油輪，以利通過巴拿馬運河，更快橫越太平洋抵達東亞。

交易員指出，亞洲國家也擴大採購品質類似波灣原油、含硫量較高的阿拉斯加北坡原油，該原油的交易價格本月初比布蘭特油價每桶溢價10美元，為歷史新高。買家常用來取代中東原油的美國Mars原油價格相較於西德州中級原油的溢價也一度超過每桶15美元，同樣寫新高。

同時，美國對中東石油採購量銳減，轉向拉美原油。美國來自沙烏地阿拉伯的石油進口量已降至每日不到25萬桶，遠低於2月的每日近80萬桶。