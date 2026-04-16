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伊朗戰爭重創經濟 波灣國家低調私募舉債近100億美元

編譯劉忠勇／綜合外電
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波灣國家趁著美伊之間暫時停火的機會趕緊籌錢。（歐新社）
波灣國家趁著美伊之間暫時停火的機會趕緊籌錢。（歐新社）

波斯灣國家本月悄悄靠私募發債調籌資近100億美元，這是伊朗戰爭重創當地經濟以來，這些國家首度向國際市場舉債。

4月初以來，阿布達比已發售45億美元，卡達發售30 億美元，科威特發售20 億美元。這幾筆債券均採美元計價，私募認購，避開了戰前常用的公開市場管道，以免舉債成本出現變數。

從這些發債來看，波灣國家趁著美伊之間暫時停火的機會趕緊籌錢。由於荷莫茲海峽幾近封鎖，加上遭到伊朗攻擊造成損害，導致油氣收入損失慘重，各國目前正加緊估算相關損失。

英國金融時報引述參與發債的銀行家報導，阿布達比籌集「額外資金以防萬一」。

波斯灣國家位列全球富裕國家之林，主權基金和國營投資機構合計掌控逾3.5兆美元資產。儘管如此，這些國家仍是債券市場的常客，藉此籌集大型投資計畫所需資金，力求推動經濟多元化，擺脫對油氣產業的依賴。

伊朗戰爭重創波灣各國經濟，卡達被迫暫停出口液化天然氣，科威特和阿拉伯聯合大公國的原油產量也大幅縮減，重擊這些國家的經濟命脈。

凱投宏觀（Capital Economics）分析師說：「即使戰爭很快結束，我們預料波灣六國今年的國內生產毛額（GDP）都將萎縮5%至10%。」

金融時報報導，沙烏地阿拉伯資產規模近1兆美元的公共投資基金（PIF）發表新的五年投資策略，將縮減投資範圍，重點放在觀光和製造業等六大領域，重新調整支出優先順序。

這項計畫雖在美國和以色列對付伊朗的戰爭爆發前便已擬定。隨著沙國尋求在龐大的支出承諾、資金緊縮以及擴大的財政赤字之間取得平衡，這場軍事衝突進一步加劇沙國面臨的財政壓力。

債券 伊朗 以色列

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