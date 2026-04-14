中東衝突拖累LVMH業績 全球精品復甦現隱憂 這地區卻逆勢上揚

LVMH日本以外的亞洲地區業績創下自 2023 年以來表現最佳單季表現，銷售額較去年同期成長 7%。財務長卡芭妮絲指出「這主要受各事業在中國、特別北亞地區的成長所帶動」，可見大陸奢侈品市場長期的低迷狀態可能已經結束。（路透）

LVMH集團第1季的業績受到中東衝突波及 ，反映當地消費者和觀光 客減少支出，也讓全球奢侈品產業今年復甦的希望受到打擊。

這家全球最大的奢侈品集團第1季同店銷售額銷售額較去年同期僅增 1%，達到 191 億歐元，低於分析師所預。該公司表示，美國和以色列 對伊朗的戰爭導致最具代表性的時裝和皮件事業業績受創，這部門銷售額下降 2% 至 92.4 億歐元，已是連續七季下滑。

美伊衝突導致LVMH 3 月銷售成長率減少 3 個百分點，主要是杜拜 在內的波斯灣地區遭到飛彈襲擊，消費者不敢前往當地的購物中心。就整個第1季而言，這場衝突使集團的銷售成長率損失 1 個百分點。

奢侈品業在經歷了長期的低迷後，原本指望2026年能成為轉折點，並寄望新任創意總監上任後，能為各大品牌注入新活力。

LVMH財務長卡芭妮絲（Cécile Cabanis）說：「直到今天，我們仍看到中東地區的需求低迷。」她指出，3 月初部分購物中心的銷售額跌幅高達 70%。「我們目前還沒看到消費回流，但我們知道這些財富並未消失，因此預期這些（生意）會轉向其他地區出現。」

法國億萬富豪阿爾諾（Bernard Arnault）家族控股的 LVMH 股價今年以來已下跌近 25%。第1季業績發布後，LVMH在美國上市股價周一跌幅3.1%，其他奢侈品股也跟著下跌。

中東戰爭對奢侈品支出的直接影響預期尚屬溫和，因為當地僅占整體業界大約 5%的業績。不過分析師表示，更大的風險在於衝突若拖長，將重創全球消費者的信心。

LVMH 第1季在歐洲和日本的銷售額下降3%，主因是當地需求無法抵銷觀光客減少的支出。不過卡芭妮絲表示，日本以外的亞洲地區業績仍創下自 2023 年以來表現最佳單季表現，銷售額較去年同期成長 7%。卡芭妮絲指出「這主要靠各事業在中國、特別北亞地區的成長所帶動」，可見大陸奢侈品市場長期的低迷狀態可能已經結束。

LVMH定義的北亞地區包括大陸、香港、澳門、台灣以及南韓，日本歸為五大區中的一區（美國、法國、歐洲（不含法國）、日本、以及亞洲）。

美國市場的銷售維持強勁，第1季成長 3%。鐘表和珠寶的銷售也逆勢上揚，特別是蒂芙尼（Tiffany）和寶格麗（Bvlgari），銷售額成長 7%。