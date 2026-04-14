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中東衝突拖累LVMH業績 全球精品復甦現隱憂 這地區卻逆勢上揚

編譯劉忠勇／綜合外電
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LVMH日本以外的亞洲地區業績創下自 2023 年以來表現最佳單季表現，銷售額較...
LVMH日本以外的亞洲地區業績創下自 2023 年以來表現最佳單季表現，銷售額較去年同期成長 7%。財務長卡芭妮絲指出「這主要受各事業在中國、特別北亞地區的成長所帶動」，可見大陸奢侈品市場長期的低迷狀態可能已經結束。（路透）

LVMH集團第1季的業績受到中東衝突波及 ，反映當地消費者和觀光客減少支出，也讓全球奢侈品產業今年復甦的希望受到打擊。

這家全球最大的奢侈品集團第1季同店銷售額銷售額較去年同期僅增 1%，達到 191 億歐元，低於分析師所預。該公司表示，美國和以色列對伊朗的戰爭導致最具代表性的時裝和皮件事業業績受創，這部門銷售額下降 2% 至 92.4 億歐元，已是連續七季下滑。

美伊衝突導致LVMH 3 月銷售成長率減少 3 個百分點，主要是杜拜在內的波斯灣地區遭到飛彈襲擊，消費者不敢前往當地的購物中心。就整個第1季而言，這場衝突使集團的銷售成長率損失 1 個百分點。

奢侈品業在經歷了長期的低迷後，原本指望2026年能成為轉折點，並寄望新任創意總監上任後，能為各大品牌注入新活力。

LVMH財務長卡芭妮絲（Cécile Cabanis）說：「直到今天，我們仍看到中東地區的需求低迷。」她指出，3 月初部分購物中心的銷售額跌幅高達 70%。「我們目前還沒看到消費回流，但我們知道這些財富並未消失，因此預期這些（生意）會轉向其他地區出現。」

法國億萬富豪阿爾諾（Bernard Arnault）家族控股的 LVMH 股價今年以來已下跌近 25%。第1季業績發布後，LVMH在美國上市股價周一跌幅3.1%，其他奢侈品股也跟著下跌。

中東戰爭對奢侈品支出的直接影響預期尚屬溫和，因為當地僅占整體業界大約 5%的業績。不過分析師表示，更大的風險在於衝突若拖長，將重創全球消費者的信心。

LVMH 第1季在歐洲和日本的銷售額下降3%，主因是當地需求無法抵銷觀光客減少的支出。不過卡芭妮絲表示，日本以外的亞洲地區業績仍創下自 2023 年以來表現最佳單季表現，銷售額較去年同期成長 7%。卡芭妮絲指出「這主要靠各事業在中國、特別北亞地區的成長所帶動」，可見大陸奢侈品市場長期的低迷狀態可能已經結束。

LVMH定義的北亞地區包括大陸、香港、澳門、台灣以及南韓，日本歸為五大區中的一區（美國、法國、歐洲（不含法國）、日本、以及亞洲）。

美國市場的銷售維持強勁，第1季成長 3%。鐘表和珠寶的銷售也逆勢上揚，特別是蒂芙尼（Tiffany）和寶格麗（Bvlgari），銷售額成長 7%。

觀光 以色列 杜拜

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