我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

澳洲任命首位女性陸軍總司令 創建軍125年紀錄

伊朗嗆美：準備懷念低油價 彭博推估：衝170美元

封鎖荷莫茲又引發油價飆漲 市場反應竟意外節制 原因在此

編譯劉忠勇／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
中東局勢又變，南韓Kospi指數周一收盤僅跌0.9%，未像先前出現恐慌賣壓。(歐...
中東局勢又變，南韓Kospi指數周一收盤僅跌0.9%，未像先前出現恐慌賣壓。(歐新社)

美國宣布封鎖荷莫茲海峽，再度引發熟悉的連鎖反應──原油價格飆漲、公債殖利率上升，美元走強。但周一除了油價波動較大外，金融市場反應卻相當節制，亞洲股市跌幅不到1%，可見投資人大致消化了地緣政治風險，對最新消息的反應也日益鈍化。

日本日經225指數收盤下跌0.7%，南韓Kospi指數跌0.9%，台灣加權股價指數更由黑翻紅0.1%，收在歷史新高。

美股期指跌幅在0.5%左右，現貨金價下跌約 0.5%，來到每英兩 4,720.28 美元，而美元指數則上漲 0.4%。

Global X ETFs 投資策略師Billy Leung 說：「大家相信這其中很大一部分是談判籌碼。市場已達到不確定性的巔峰，反應機制不再像以前那樣極端。」

Leung說，近日市場走勢顯示投資人已漸漸習慣地緣政治衝擊，和前幾周相比，波動程度已有所舒緩。他說：「所以我認為市場現在已能理性反映價格，也更能理解川普的動機。」

同樣地，Ten Cap 首席基金經理人劉君貝（Jun Bei Liu）說，波動率指標顯示恐慌最嚴重的時刻可能已經過去。她說：「我們看到 VIX 指數在幾周前攀升，那可能就是恐懼和拋售的巔峰……從現在開始，市場正試圖自行重整。」

分析師預期，即使短期內持續波動，隨著地緣政治局勢趨於穩定，油價最終將回落。

布蘭特原油期貨周一大漲7%，報每桶101.85美元，盤中一度漲到103.87美元。

Destination Wealth Management 的執行長吉上（Michael Yoshikami）說：「我相當有信心油價會從現在開始下跌……我們會再次看到油價回到每桶 80 美元。」他指出，這是基於美伊雙方最終將達成談判協議的預期心理，而這可能會讓目前的風險溢價迅速消失。

油價 南韓

上一則

戰火衝擊到馬桶業 日本TOTO宣布暫停衛浴接單 全因這原料斷供

延伸閱讀

國際油價跳漲逾7% 川普想重啟荷莫茲為何現在主動封鎖？

國際油價跳漲逾7% 川普想重啟荷莫茲為何現在主動封鎖？
川普威脅封鎖荷莫茲海峽 油價應聲起漲

川普威脅封鎖荷莫茲海峽 油價應聲起漲
美伊談判破裂 布蘭特油價開盤狂飆8%

美伊談判破裂 布蘭特油價開盤狂飆8%
費半連8漲再創新高 美伊談判仍左右未來走勢 當心市場過度自信

費半連8漲再創新高 美伊談判仍左右未來走勢 當心市場過度自信

熱門新聞

對中國投資者而言，曾經備受投資者青睞的美元理財「高息神話」正逐漸褪色。路透

美元兌人民幣1年貶值6% 有人投資10萬虧3900

2026-04-11 12:10
CNBC財經節目主持人克雷默表示，他很喜歡台積電，但輝達更適合進場。（美聯社）

財經名嘴克雷默：我很喜歡台積電 但「這檔」股票更適合進場

2026-04-11 08:12
美國總統川普11日呼籲各國快來買美國的高品質原油。（美聯社）

大量油輪湧向美國 川普喊：全球最優原油、來就能裝走

2026-04-11 08:15
大摩指出，黃金在伊朗戰後表現不佳，鋁有望脫穎而出。路透

大摩：投資人質疑黃金避險地位「這種」金屬有望脫穎而出

2026-04-10 10:46
貝瑞隨即在電子報平台 Substack 發文表示，他堅持持有Palantir長天期賣權。（路透）

貝瑞和川普為這家AI股上演一場多空對決 結果「大賣空」本尊勝出

2026-04-11 06:10
美國和伊朗在最後一刻達成停火，荷莫茲海峽可望開放兩周，帶動美股在7日甩尾反彈，但高盛交易員警告，別急著進場追買史坦普500指數。(歐新社)

停火是脆弱幻象？高盛交易員：別急著追買 先觀察這點

2026-04-08 09:17

超人氣

更多 >
楊冪的長髮垂至肚臍眼…驚豓全網 與1年前判若兩人

楊冪的長髮垂至肚臍眼…驚豓全網 與1年前判若兩人
賭王何鴻燊女兒何超蕸去世 享壽60歲

賭王何鴻燊女兒何超蕸去世 享壽60歲
禁手機能讓孩子變專心？專家公布研究成果

禁手機能讓孩子變專心？專家公布研究成果
川普揚言封鎖荷莫茲海峽 Axios：川普背後目的

川普揚言封鎖荷莫茲海峽 Axios：川普背後目的
川普即起封鎖荷莫茲海峽 管制細節一次看 伊朗強硬回擊

川普即起封鎖荷莫茲海峽 管制細節一次看 伊朗強硬回擊