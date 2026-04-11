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施凱爾「受夠了」川普和普亭 抱怨戰爭害英國能源成本大增

編譯黃淑玲／綜合外電
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英國首相施凱爾。 （路透）
英國首相施凱爾。 （路透）

英國首相施凱爾看著英國的能源帳單，被美國總統川普和俄羅斯總統普亭的作為搞得大幅波動，直呼他「受夠了」。

施凱爾9日在ITV News的Talking Politics播客（podcast）訪談中表達這樣的不滿。當時，因美國與以色列對伊朗發動戰爭已大幅飆升的油價，又在脆弱的兩周停火宣布時出現波動。

施凱爾在播客節目中說：「我受夠了。全英各地的家庭看到他們的能源帳單上上下下，企業的能源成本也忽高忽低，而這一切都是因為普亭或川普在世界各地的行動所造成的。」

他指的是俄羅斯2022年2月入侵烏克蘭，引發了一場持續至今的多年戰爭，俄烏戰爭已造成數十萬人死亡，並嚴重擾亂全球經濟。川普則是一個多月前與以色列一起發動對伊朗的軍事攻擊。

英國因為過度依賴天然氣進口，經濟大受伊朗戰爭衝擊。

自伊朗戰爭爆發以來，英國面臨比其他國家更劇烈的市場波動。上個月經合組織（OECD）更新全球經濟預測時，對英國做出所有先進經濟體中最大幅度的下修，示警英國今年經濟成長將大幅放緩，通膨則會加速升高至4%。

在伊朗戰爭之前，英國就已面臨高通膨、低成長的「停滯性通膨」。現在可因應此衝擊的政策空間相當有限。

市場原本預期，今年稍晚英國央行為支撐經濟成長將會降息，以如今的高通膨環境看來，可能難以實現。而政府緊縮的財政狀況，也無力透過補助能源帳單來減輕家庭負擔。

英國對天然氣價格特別敏感，因為在能源結構中，化石燃料仍占較高比例，而天然氣通常做為次要供應來源。天然氣價格飆高，將在稍晚衝擊到家庭的能源帳單，而企業的能源成本現在已經受到影響，有公司因而被迫改變投資決策。例如，OpenAI本周就決定暫停在英國的資料中心擴建計畫。

儘管施凱爾10日強調，在這場「將定義我們一整個世代」的衝突結束之後，將建立英國的經濟韌性。投資人顯然並未因此安心，就在他發表談話同時，英國公債先前的反彈開始消退。

安聯（Allianz）資深經濟學家Maxime Darmet說，伊朗戰爭加劇了外界對英國政府財政計畫可信度的疑慮，執政的工黨未來有可能出現「較不重視財政紀律的領導層更替」。

政治不穩定將進一步拖累英國經濟向上動能，現在即便是年初對英國經濟較為樂觀的經濟學家，也承認如今要恢復消費者信心、重拾成長動能將變得更加困難。

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