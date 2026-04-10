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中東戰火留給市場長久疤痕 投資人對美元生疑 避險資產難返戰前水準

編譯劉忠勇／綜合外電
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能源價格仍遠高於戰前水準。英國金融時報引述投資人報導，波斯灣基礎設施受損，加上德...
能源價格仍遠高於戰前水準。英國金融時報引述投資人報導，波斯灣基礎設施受損，加上德黑蘭當局實質封鎖荷莫茲海峽後導致信心喪失，都將拖累復甦進展。（路透）

投資人警告，中東衝突將在全球市場留下難以磨滅的「疤痕」，即使達成和平協議，大宗商品價格和債券殖利率也一時難以回升至衝突前的水準。

即使美國和伊朗周二宣布為期兩周的停火，能源價格仍遠高於戰前水準。英國金融時報引述投資人報導，波斯灣基礎設施受損，加上德黑蘭當局實質封鎖荷莫茲海峽後導致信心喪失，都將拖累復甦進展。

英傑華投資（Aviva Investors）核心收益與投資級信用主管沃金斯（James Vokins）說：「這已不只是荷莫茲海峽的問題。我認為市場會留下長久疤痕，即使達成永久停火協議，也需要更高的風險溢價。」

瑞士隆奧（Lombard Odier）總體策略師帕帕達基斯（Bill Papadakis）說：「即使停火證明能持續下去，這場衝突也已經拖得夠久，且留下的損害已深，以至於目前任何合理的總體經濟預測，看來都比衝突前的展望要差上許多。」

美元和美國公債向來被視為無風險資產，且作為全球儲備之用。然而，美國總統川普疏遠盟友，加上美國國債急劇膨脹，且在伊朗戰爭影響下更雪上加霜，已推升這些資產的風險。

Bespoke投資集團總體策略師皮爾克斯（George Pearkes）說：「比起戰前，美國資產現在反映的風險溢價絕對更高。」

瑞萬通博（Vontobel）投資主管傑克森（Andrew Jackson）說，客戶對美元的疑慮日益加深。他說：「許多人會來跟我們說，他們看中瑞士的穩定。美國經濟目前雖仍是全球主宰的經濟體，但信心和可掌握程度現在確實都大不如前。」

傑克森說：「國際投資人對美元感到憂慮，是因為債務的永續性，以及美國和世界其他國家的關係……美元曲線現在恐怕已不再是無風險曲線。」

DoubleLine 債券投資組合經理人坎貝爾（Bill Campbell）則說，這場衝突已促使他進一步將投資分散到美國以外地區。

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