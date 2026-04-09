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抓緊停火機會 台灣中油、嘉能可租油輪載運中東原油

編譯陳律安／綜合外電
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嘉能可、台灣中油已承租油輪，裝載中東原油。（路透）
嘉能可、台灣中油已承租油輪，裝載中東原油。（路透）

在美伊戰爭停火後，大宗商品貿易商嘉能可（Glencore）與台灣中油，已各自承租一艘油輪，裝載中東原油並運往亞洲地區；同時，波斯灣地區的船舶也準備好駛離荷莫茲海峽，象徵這條全球能源運輸命脈已逐漸恢復生機。

路透報導，台灣經濟部長龔明鑫9日表示，台灣中油已預訂一艘油輪，運載約200萬桶原油，「如果能在未來兩周左右通行，這批原油就能運來」，「由於我們每日平均使用約15萬桶原油，有了這200萬桶原油，足以因應多半個月的用量，這將有助於緩解...情況。」

根據航運業消息來源與LSEG的數據，嘉能可也以世界油輪費率表（Worldscale）指標W580、較開戰前激增一倍多的水準，租用超大型油輪「亞洲獅」，這艘船可載運200萬桶原油。

消息人士表示，該船的延滯費為每日58萬美元。延滯費是指船舶在裝卸貨時間超出約定期限時，需支付給船東的費用。

伊拉克等中東產油國也已準備在荷莫茲海峽重新開放後恢復原油出口。

一名駐新加坡的交易員表示，由於需求激增，加上進入波斯灣的船舶需承擔戰爭風險溢價，以及許多船舶正空船前往美洲裝貨、導致可用運能減少，預料油輪運價將維持高檔。

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