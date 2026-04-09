我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美伊談判生變？伊朗大使刪除伊朗代表團將抵達巴基斯坦貼文

大批油輪自亞洲浩蕩湧至搶貨 美油出口將創新高

債券市場回不去戰前水準？分析師斷言「降息已不在考慮範圍」

編譯葉亭均／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
由於能源價格與通膨仍可能在更長時間內維持高檔，各國央行維持警戒，讓分析師認為債券...
由於能源價格與通膨仍可能在更長時間內維持高檔，各國央行維持警戒，讓分析師認為債券市場可能回不去戰前水準。圖為示意圖。（路透）

在美伊停火後，全球債券市場或許會反彈，但可能無法回到戰前水準，由戰爭引發的拋售影響恐難以完全恢復。分析師指出，即使恢復和平，能源價格與通膨仍可能在更長時間內維持高檔。

路透報導，一些投資人認為，在戰前，市場對於今年美國、英國與石油資源豐富的挪威等地降息的押注已經消失，而且不太可能回歸。部分觀點甚至主張，停火反而可能提高升息風險，因為嚴重石油短缺拖累全球經濟成長的可能性已降低。

分析師指出，能源衝擊讓通膨問題再次強烈浮現，更凸顯出主要經濟體多年來仍未能將通膨率降回目標水準。

此一結果是，債券投資人重新評估局勢。FTSE世界政府債券指數3月下跌超過3%，為一年半以來最大單月跌幅。

雪梨投資銀行Barrenjoey首席利率策略師李雷（Andrew Lilley）表示：「有時候，這類事件即使平復下來，也可能改變市場對各國央行下一步行動的心理預期。」

他說：「這次短暫的油價衝擊讓投資人進一步認清事實，即通膨其實已持續三年維持在高檔。」

在周三，印度與紐西蘭央行分別將基準利率維持在5.25%與2.25%，但同時為未來可能升息鋪路。紐西蘭央行在聲明中表示：「風險的平衡狀況已經改變…若出現明顯第二輪通膨效應或中期通膨預期上升的跡象，將必須果斷且及時地提高官方現金利率，以重新穩定通膨預期。」

市場對停火消息反應樂觀，股市大漲、美元走弱，油價跌破每桶100美元。美國公債以及歐洲、英國與澳洲債券市場也強勁反彈，但殖利率僅回落至3月中旬水準，10年期美債殖利率約4.23%，2年期殖利率約3.65%，大致與聯準會目前的政策利率目標區間一致。

一些分析師認為，若和平得以維持，股市仍有上漲空間，但短天期債券殖利率可能難以大幅下降，原因是決策官員缺乏降息空間。

聯邦資金利率期貨顯示，今年年初市場原本預期2026年美國將降息兩次，如今僅剩約50%的機率會降息一次。

道明證券駐新加坡資深利率策略師紐納哈表示：「各國央行將高度警戒，避免這次供給衝擊推升通膨預期。」「降息應該已經不在考慮範圍內。」

央行 利率 聯準會

上一則

中東戰火未息威脅停火協議 油價因能源設施受損恐長期居高不下

延伸閱讀

從Fed會議紀錄官員立場來看 美伊停火反而成了降息阻礙

從Fed會議紀錄官員立場來看 美伊停火反而成了降息阻礙
美伊暫休兵 油價急跌 全球股市嗨翻天

美伊暫休兵 油價急跌 全球股市嗨翻天
油價崩跌、機票卻降不下來？航空業曝殘酷真相

油價崩跌、機票卻降不下來？航空業曝殘酷真相
美股早盤／慶祝行情噴發 道瓊大漲逾1,300點 台積ADR飆6%

美股早盤／慶祝行情噴發 道瓊大漲逾1,300點 台積ADR飆6%

熱門新聞

杜拜基準油價飆升至每桶近170美元，市場參與者說，該基準已「失靈」，要求改革定價機制。（路透）

中東原油飆上近170美元天價 但「有行無市」基本已失靈

2026-04-03 11:10
圖為台積電獨立董事伯恩斯。路透

台積電獨董逢低布局 砸逾千萬加碼買股

2026-04-01 08:53
雖然油價上漲，但美國經濟依舊維持強勁。圖為紐約證券交易所前的遊客。(美聯社)

打伊朗其實是陰謀？戰爭讓美國成為更勝以往的經濟霸權

2026-04-04 13:01
美股將在3日的耶穌受難日休市一天，下周一（6日）照常開盤。圖為紐約證交所外景。（美聯社）

投資人注意 美股3日因「這節日」休市 其他國際市場一次看

2026-04-03 07:20
外資3月大舉拋售三星電子與SK海力士，致其股價重挫逾兩成，但市場視為潛在反彈買點。(路透)

基金經理人：這些股票買點浮現 戰事降溫後將暴衝

2026-04-01 22:30
伊朗正默默在荷莫茲海峽實質建立收費站。（路透）

保護費來真的？伊朗正設立荷莫茲海峽「收費站」 以人民幣、穩定幣結算

2026-04-02 07:20

超人氣

更多 >
全中國僅1隻 「世上最孤獨動物」冬眠醒了 遊客圍觀

全中國僅1隻 「世上最孤獨動物」冬眠醒了 遊客圍觀
做過數十種副業 他說這幾種付出最少、賺得最多

做過數十種副業 他說這幾種付出最少、賺得最多
18歲女星戴「30萬耳環」炫富害慘父 對鏡落淚一秒心碎

18歲女星戴「30萬耳環」炫富害慘父 對鏡落淚一秒心碎
美伊戰爭停火 內唐亞胡賭上一切卻內外受挫恐成「最大輸家」

美伊戰爭停火 內唐亞胡賭上一切卻內外受挫恐成「最大輸家」
油價崩跌、機票卻降不下來？航空業曝殘酷真相

油價崩跌、機票卻降不下來？航空業曝殘酷真相