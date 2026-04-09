美伊開戰以來 土耳其大賣黃金 拖累行情

官方數據顯示，土耳其央行近一月來拋售52公噸黃金，淨持有黃金降至440公噸，是兩年多來最低。（路透）

國際金價 上月跌勢加劇，寫下18年來最大單月跌幅，兇手之一指向土耳其 。該國央行 自伊朗戰爭爆發以來，總計拋售或借出近200億美元黃金，持有部位降至兩年多來最低。

顧問公司Metals Focus對官方數據的分析顯示，土耳其央行2月27日至3月27日拋售52公噸黃金，使得淨持有的黃金降至440公噸，是兩年多來最低水準。土耳其央行同一期間也安排約79公噸的黃金交換，藉此支撐里拉匯率。

黃金交換涉及出租金條以創造收益，這會推升黃金供給，導致金價承受的下跌壓力增加。英國金融時報（FT）估算，從當前價格來看，土耳其央行拋售和借出的黃金價值近200億美元。

土耳其央行拋售黃金，是全球央行全面調整黃金準備管理方式的縮影。世界黃金協會（GWC）數據顯示，全球央行去年淨買進約860公噸黃金，比前一年減少20%。除了土耳其，今年已知拋售黃金的國家還包括俄羅斯。波蘭央行總裁日前也提議拋售黃金以籌措國防資金，但政府已駁回這項計畫。

市場參與人士認為，黃金今年的進一步賣壓，可能來自印度等受能源危機衝擊的石油進口國，或黃金準備規模巨大的中亞國家。值得注意的是，央行拋售黃金並非全面性現象，中國人民銀行3月買進16萬英兩黃金，是一年多來公布的最大一筆買進。

國際金價上月下跌11.5%，是2008年以來最差單月表現，不過現貨金價8日在美伊同意停火兩周後一度大漲逾3%，報每英兩4829美元，1月時漲破每英兩5500美元，創歷史新高。分析師表示，央行是金價勁揚一大功臣，但金價最近走跌的兇手也是央行。

精煉商MKS Pamp分析師謝爾絲（Nicky Shiels）說：「央行拋售黃金是金價過去數周下跌1000美元主因…市場總是假設央行一直在撐盤…但近期數據和官方聲明與這種假設有點互相牴觸。」

拋售黃金凸顯土耳其支撐里拉的決心，土耳其過去兩年多持續努力壓低通膨，匯率穩定是這項行動核心要點。曾任職於土耳其央行黃金準備管理部門的經濟評論員居爾塞斯（Uğur Gürses）認為，土耳其央行如今流動性充足，近期不需要繼續拋售黃金。