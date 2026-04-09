歐企來美IPO 近十年來表現不如預期

最新報告顯示，在美國上市的歐洲企業，近十年來股價表現不如選擇在本國掛牌的歐企，挑戰來美掛牌市值較高的既定印象。

法律事務所Travers Smith美股專家與企業合併與併購合夥人桑德斯 表示，近年來，確實有在美國掛牌會享有估值溢價的普遍印象，但這份數據打破了許多企業的迷思。

金融數據業者Mergermarket的資料顯示，近十年內有九年（含今年前三個月），在本國掛牌的歐洲企業，表現優於在美掛牌者。另據瑞士 數據供應商Sportradar，在掛牌最興盛的2021年，29家歐洲企業選擇來美上市，此後股價平均挫跌52%，相較下，選擇留在歐洲上市的493家企業，跌幅僅22.5%。

Mergermarket股票資本市場主管柯爾說，股價表現展望較佳，成為更多企業考慮留在歐陸而非遠來美國掛牌的關鍵誘因，「我們已見到資深決策圈深度探討在歐洲本土上市的吸引力，並與在美掛牌相較。」柯爾指出，歐洲企業即使希望在美國市場激起投資人熱情，也往往難以引起關注。而當企業陷入困境，這種市場熱情就顯得格外重要。