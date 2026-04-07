我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蚊蟲叮咬問診AI 華女依建議處置 病情加重

川普突宣布美伊停火2周 以色列「錯愕」被迫跟進

美伊暫停火 布蘭特原油開盤暴跌16% 跌破每桶92美元

編譯葉亭均／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
巴基斯坦白夏瓦一處加油站，一名工人正在為顧客的車輛加油。(歐新社)
巴基斯坦白夏瓦一處加油站，一名工人正在為顧客的車輛加油。(歐新社)

國際油價今天（8日）開盤後暴跌，布蘭特原油價格暴跌至接近每桶90美元，此前美國與伊朗同意為期兩周的停火，預期將暫停美國與以色列的軍事行動，以換取伊朗重新開放荷莫茲海峽。

布蘭特原油今天盤中一度重挫多達16.08%，跌破每桶92美元，報每桶91.70美元；西德州中質原油（WTI）一度狂瀉17%，創近六年來最大跌幅，之後在每桶約95美元附近交易。

美國總統川普表示，停火的前提是伊朗重新開放荷莫茲海峽，並將使協議得以「最終完成並正式生效」。

伊朗外交部長阿拉奇在社群平台 X 發文表示，伊朗接受巴基斯坦提出的停火方案，而且在未來兩周內，可透過與伊朗的武裝部隊協調，並「充分考量技術限制」的情況下，確保船隻安全通過荷莫茲海峽。

阿拉奇表示，如果針對伊朗的攻擊停止，伊朗也將停止防禦性軍事行動。

另據白宮官員表示，以色列也已同意停火。

川普稍早在Truth Social發文表示：「我同意暫停對伊朗的轟炸與攻擊，為期兩周。」他指出，暫緩攻擊的前提是「伊朗伊斯蘭共和國同意全面、立即且安全地開放荷莫茲海峽。」

川普 伊朗 以色列

上一則

油價開盤狂瀉17% WTI跌破95美元 川普「延後轟炸」換取開通海峽

延伸閱讀

油價開盤狂瀉17% WTI跌破95美元 川普「延後轟炸」換取開通海峽

油價開盤狂瀉17% WTI跌破95美元 川普「延後轟炸」換取開通海峽
川普宣布暫緩打擊伊朗兩周 油價重挫美股期指大漲日圓走升

川普宣布暫緩打擊伊朗兩周 油價重挫美股期指大漲日圓走升
川普：伊朗若「全面、立即且安全」重開荷莫茲海峽 將暫停攻擊兩周

川普：伊朗若「全面、立即且安全」重開荷莫茲海峽 將暫停攻擊兩周
美股早盤／投資人期盼停火 四大指數全上揚

美股早盤／投資人期盼停火 四大指數全上揚

熱門新聞

杜拜基準油價飆升至每桶近170美元，市場參與者說，該基準已「失靈」，要求改革定價機制。（路透）

中東原油飆上近170美元天價 但「有行無市」基本已失靈

2026-04-03 11:10
圖為台積電獨立董事伯恩斯。路透

台積電獨董逢低布局 砸逾千萬加碼買股

2026-04-01 08:53
雖然油價上漲，但美國經濟依舊維持強勁。圖為紐約證券交易所前的遊客。(美聯社)

打伊朗其實是陰謀？戰爭讓美國成為更勝以往的經濟霸權

2026-04-04 13:01
伊朗總統裴澤斯基安檔案照。(新華社)

伊朗總統重申停戰意願 道瓊噴漲逾1000點

2026-03-31 13:46
美股將在3日的耶穌受難日休市一天，下周一（6日）照常開盤。圖為紐約證交所外景。（美聯社）

投資人注意 美股3日因「這節日」休市 其他國際市場一次看

2026-04-03 07:20
外資3月大舉拋售三星電子與SK海力士，致其股價重挫逾兩成，但市場視為潛在反彈買點。(路透)

基金經理人：這些股票買點浮現 戰事降溫後將暴衝

2026-04-01 22:30

超人氣

更多 >
襪子翻面洗或正面洗？業者答案令人驚訝：原來一直洗錯

襪子翻面洗或正面洗？業者答案令人驚訝：原來一直洗錯
婚姻並非一帆風順 三生肖女馭夫有道「情感更升溫」

婚姻並非一帆風順 三生肖女馭夫有道「情感更升溫」
川普發文威脅伊朗：今晚整個文明將滅亡不復返

川普發文威脅伊朗：今晚整個文明將滅亡不復返
中使館通知撤離 在以工人月薪8萬：選擇留下

中使館通知撤離 在以工人月薪8萬：選擇留下
川普：伊朗若「全面、立即且安全」重開荷莫茲海峽 將暫停攻擊兩周

川普：伊朗若「全面、立即且安全」重開荷莫茲海峽 將暫停攻擊兩周