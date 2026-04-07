川普宣布暫緩打擊伊朗兩周 油價重挫美股期指大漲日圓走升

川普社群媒體寫道：「我同意暫緩對伊朗的轟炸與攻擊兩周。這將會是雙邊的停火！」（路透）

美國總統川普 宣布，因應談判人員正逐步達成停火協議，德黑蘭方面也將依協議重啟荷莫茲海峽，攻擊伊朗 全境民生基礎設施的最後通牒將延後兩周。

川普周二在社群媒體發文表示，此協議的前提是「伊朗伊斯蘭共和國必須同意完整、立即且安全地開放荷莫茲海峽」。

川普寫道：「我同意暫緩對伊朗的轟炸與攻擊兩周。這將會是雙邊的停火！」

這項醞釀中的協議象徵著重大突破，且發布時間距離川普設定的紐約時間晚間 8 點最後期限不到兩小時；川普原先要求伊朗屆時若不重啟海峽，將面臨對電廠、橋樑及其他目標的一連串打擊。

川普宣布決定後，油價應聲重挫。西德州中級原油（WTI）在周二震盪走勢中原本小漲 0.5%，隨後一度大跌 11% 至每桶 101 美元以下，而布蘭特原油收盤則落在 109 美元左右。

標普500指數期指盤後勁揚1.6%。日圓兌美元匯率一度升值 0.4%，來到 159.06。

目前伊朗官方尚未表態是否同意讓商船安全通過海峽，可能達成的協議條款也未對外公開。川普僅表示美國已收到來自伊朗的十點建議，並形容這是「具備可行性的談判基礎」。