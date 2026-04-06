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李在明：南韓自中東運油必須承擔一定程度風險

編譯劉忠勇／綜合外電
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南韓總統李在明（右）6日在內閣會議上交換意見。（歐新社）
南韓總統李在明（右）6日在內閣會議上交換意見。（歐新社）

南韓總統李在明周一表示，荷莫茲海峽遭封鎖之際，南韓自中東進口原油時，勢得接受一定程度的風險。

李在明在內閣會議上指出：「目前沒有太多替代航線，如果因為風險升高而導致運輸完全中斷，將對南韓的原油供應造成嚴重衝擊，並對民生構成重大風險。因此我們需要在其中取得平衡，並承擔一定程度的風險。」

執政黨共同民主黨籍國會議員安道傑表示，南韓當局一直和沙烏地阿拉伯、阿曼及阿爾及利亞等其他產油國協商，以確保替代航線。

安道傑告訴記者，由外交部主導的外交努力，包括可能派遣特使來協助整體過程。

他表示，產業部正推動一個計畫，擬在紅海航線部署五艘掛有南韓旗幟的貨輪。此外，官員也討論過先將政府掌握的石油儲備提供給民間煉油廠，待海外取得的替代貨源抵達國內後再換貨。

南韓財政部周日發布新聞稿說，財政部長具潤哲周五已會晤海灣阿拉伯國家合作委員會（GCC）成員國的使節，以確保石油、液化天然氣（LNG）、輕油、尿素及其他關鍵資源的穩定供應。

能源部表示，政府計劃盡早達成 2030 年供應 100 GW（百萬瓩）再生能源的目標，並將再生能源的發電比率提高至 20% 以上。

石油 沙烏地阿拉伯 李在明

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