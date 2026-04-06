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記憶體需求仍夯 傳SK海力士將與微軟、Google簽三年長約

編譯陳苓／綜合外電
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韓國消息指出，微軟與Google都急著和SK海力士簽訂長期合約。（路透）
韓國消息指出，微軟與Google都急著和SK海力士簽訂長期合約。（路透）

Google壓縮演算法TurboQuant，導致記憶體需求出現疑慮，重創相關業者股價。但韓國消息指出，微軟與Google都急著和記憶體大廠SK海力士簽訂長期合約，顯示記憶體超級周期可能尚未落幕。

韓國經濟新聞引述業界消息指出，SK海力士與微軟進入DDR5長約的最後談判階段。這個合約價值數兆韓元，期限三年。據傳討論項目包括設定合約期間的DRAM最低價，避免價格急跌，且須事先支付10%-30%的訂金。SK海力士也與Google展開類似談判。

Wccftech報導，長約原本僅限三星電子，如今SK海力士也想簽長約，一來是確保持續性的需求，能因應擴張計畫與營收，二來是三年合約為記憶體周期的間接指標，外界原本估計這次榮景在2028年結束，有了長約可望持續更久。

報導說，科技巨擘不擔心簽下長約，可能造成的麻煩，反而把焦點擺在取得足夠DRAM，好興建基礎設施。超大規模雲端服務商的總開支，記憶體成本占了三成以上。這表示DRAM是重要商品，科技大廠冒著巨大風險也想取得。記憶體市場基本上是供給戰，能搶到DRAM者為贏家。

但這些長約不利個人電腦（PC），不只奪走未來新增產能，也會拉長需求周期，暗示價格可能會連續數年居高不下。

Google 微軟 三星

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