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中DRAM龍頭力推一計畫 韓媒示警：記憶體超級周期晴轉陰

編譯林文彬／綜合外電
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圖為三星GDDR7。（路透）
圖為三星GDDR7。（路透）

中國最大動態隨機存取記憶體（DRAM）製造商長鑫存儲，正推動在上海科創板首次公開發行股票（IPO）的計畫，目標是籌資約人民幣295億元（43億美元）來擴張產能。南韓媒體報導，長鑫存儲透過IPO籌措提高產能所需資金的計畫，已讓記憶體周期前景蒙上陰霾。

長鑫存儲據傳最快6月掛牌上市，由於新產能啟用可能適逢當前記憶體周期開始成熟，這項上市計畫已讓外界加強關注全球記憶體市場供給前景。韓國前鋒報報導，長鑫存儲提高記憶體產量，將推升市場更平衡甚至更寬鬆的風險。

長鑫存儲已藉由擴大供給DDR4等通用DRAM打亂市場，導致三大業者三星、SK海力士和美光承壓。截至去年第3季結束長鑫存儲全球DRAM市占率達到5%，比一年前上升2個百分點，產能利用率也上升至94.6%。

長鑫存儲產量增加，可能導致點燃最近記憶體周期的供給吃緊情勢開始舒緩，進而降低提前採購需求。記憶體價格大跌不是基本情境，分析師預期價格上漲將減速，但這仍將直接衝擊獲利動能。

三星和SK海力士在高頻寬記憶體（HBM）加持下獲利亮眼，但通用DRAM仍貢獻大量營收。如果價格漲幅小於預期，獲利成長可能喪失動能。業內消息人士說：「高價值產品正快速成長，但仍不足以改變整體結構。如果通用記憶體價格走弱，獲利成長勢必會減速。」

除了影響DRAM短期供給，從長期來看，市場版圖也可能改變。長鑫存儲透過IPO籌措的資金，也可能用於HBM等價值較高領域。如果長鑫存儲開發出具競爭力的HBM能力，市場結構可能從三強鼎立轉變為四強，進而挑戰三星、SK海力士和美光主宰地位。

南韓

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