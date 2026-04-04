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美伊停火談判陷死胡同 這調停國大漲燃料售價 可見停火遙遙無期

編譯劉忠勇／綜合外電
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巴基斯坦本周大幅調漲汽油和柴油價格，漲到亞洲主要經濟體中的最高價位。（歐新社）
巴基斯坦本周大幅調漲汽油和柴油價格，漲到亞洲主要經濟體中的最高價位。（歐新社）

為促成美國和伊朗之間停火，目前由巴基斯坦領銜、集結區域各國所做的努力，已陷入死胡同。

華爾街日報報導，參與調解的官員表示，伊朗已正式告知，不願近日在伊斯蘭馬巴德和美國官員會面，並說美國的條件令人無法接受。

伊朗法斯通訊社（Fars news agency）另引述消息人士報導，德黑蘭已拒絕美國提出停火48小時的提議。消息人士透露，美國這提議1日透過另一個國家轉達。美方目前未立即回應或證實。

另一方面，土耳其埃及也積極推動尋求出路，考慮在卡達首都杜哈或伊斯坦堡等新地點舉行會談，同時提出其他可化解僵局的建議。

川普總統本周在社群媒體上說，伊朗已要求停火。伊朗斷然否認。知情人士向華爾街日報透露，情況正好相反，川普曾示意若伊朗重新開放荷莫茲，他對停火持開放態度。

負責調停的官員先前曾表示，在最近一波外交努力之初，伊朗曾表明只有在美國支付賠償金、撤出中東基地，並能保證不再發動攻擊等前提下，才會結束戰爭。

巴基斯坦開戰以來一直領銜調停美伊衝突。外交部長達爾周末表示，除了先前已獲准通過該關鍵航道的少數船隻外，伊朗已同意每天讓兩艘、共計20艘懸掛巴基斯坦國旗的油輪通過荷莫茲海峽。

儘管如此，因應戰爭引發的能源市場動盪，巴基斯坦本周仍大幅調漲汽油和柴油價格，漲到亞洲主要經濟體中的最高價位。

這個南亞國家的零售油價由政府管制，本周先將汽油價格一口氣調漲 43%，周五將漲幅收斂至 18%，而柴油價格則大漲 55%。也就是說，自戰爭爆發以來，汽油和柴油價格已分別飆漲 43% 和 98%，目前每公升價格分別為 378 盧比（約1.35美元）和 520 盧比，比多數亞洲經濟體更高。

埃及 土耳其 伊朗

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