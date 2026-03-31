拋美債救匯率 全球央行持有美公債降至2012年來最低 泰印土首當其衝

外國官方機構存在紐約聯邦準備銀行的美債價值，2 月 25 日以來已減少820億美元，降至2.7兆美元。（路透）

英國金融時報報導，各國央行已將在紐約聯邦準備銀行託管的美債部位減至 2012 年以來的最低水準，反映各國在伊朗戰爭爆發後，紛紛拋售美國公債來支撐本國經濟和匯率。

根據聯準會（Fed）統計，由官方機構（主要為各國央行，亦包含政府及國際組織）存在紐約聯邦準備銀行的美債價值，2 月 25 日以來已減少820億美元，降至2.7兆美元。

各國央行美持有量下滑，凸顯戰爭爆發這一個月來，伊朗封鎖荷莫茲海峽導致能源價格飆漲，已重創仰賴石油進口國家的財政，並帶動美元全面走強。

與此同時，不少國家央行介入匯市，通常透過賣美元來支撐本國貨幣。

外交關係協會（CFR）研究外資持有美債的資深研究員塞瑟（Brad Setser）指出，土耳其、印度及泰國等石油進口國，可能就在拋售美債的行列中，因為他們必須支付以美元計價、且價格更高的石油。

根據官方數據，自 2 月 27 日（即美國對伊朗動武前一天）以來，土耳其央行已從外匯存底賣出220 億美元的外國政府有價證券。塞瑟指出，這些證券中一大部分很可能就是美國公債。

泰國和印度央行數據也顯示，伊朗爆發戰事以來，外匯存底持續遭到拋售，只是目前不清楚處分標的是美國公債還是美元存款。

塞瑟說：「很多國家不希望本國貨幣繼續貶值，因為這會推升以當地貨幣計價的油價，不僅表示政府得負擔更多財政補貼，也代表家庭會承受更多痛苦。因此，各國普遍決定介入匯市，設法限制貨幣貶幅，並抑制當地貨幣計價的油價漲勢。」

有投資人表示，隨著美元走強，外國央行為了重新平衡資產配置並捍衛本國貨幣，美債持有部位通常會隨之下滑；但也有人認為，這數字也可能顯示持有者在市場劇烈波動之際，正動用資金以供調度。

安盛投資管理（Aegon Asset Management）投資長瓊斯（Stephen Jones）指出，數據顯示外國官方持有者可能正透過變現美債來「充實戰備資金」。

也有分析師指出，部分美債部位可能只是轉移至紐約聯邦準備銀行以外的其他託管機構，而非直接遭到拋售。但美銀策略師史威伯（Meghan Swiber）表示，Fed數據所反映的拋售情況依然顯眼，尤其Fed上一次在2012年記錄到同等規模的拋售以來，美國公債市場規模已是當年的三倍。