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日韓醖釀貨幣保衛戰 日財務省發出最強警告後日圓轉升

編譯劉忠勇／綜合外電
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日本主管外匯事務的財務省副大臣三村淳。（路透）
日本主管外匯事務的財務省副大臣三村淳。（路透）

日本主管外匯事務的財務省副大臣三村淳周一對投機客發出了迄今最強烈的警告，若現況持續，他說當局有必要對外匯市場採取果斷措施。

三村告訴記者：「我們聽到越來越多的疑慮，不只是原油期貨市場，連外匯市場的投機活動也有增無減。如果這種情況持續下去，我們認為不久可能有必要採取果斷作為。」

日圓上周末貶破了 1 美元兌 160 日圓大關，創下 2024 年 7 月日本政府干預市場以來的最低價位。三村發言後，日圓周一早盤在觸及 160.46 的低點後，隨後轉升至 159.85。

他說：「我們已準備全方面因應，關注範圍廣泛而全面。」這在暗示政府不僅監控匯市，也在緊盯原油期貨。日本政府上周曾暗示，可能會間接介入石油市場，以提振疲軟的日圓。

在南韓，最大退休基金、國民年金公團理事長金成柱也表示，最近市場動盪，當局可能需要有所行動，以穩定韓元兌美元走貶之勢。

金成柱上周五接受彭博電視訪問時說，他不接受韓元近日跌至 1,500 兌 1 美元是所謂「新常態」的說法。他認為 1,400 左右才是較合理的均衡點。韓元兌美元周一貶值0.2%至1,513.44，今年貶值約 5%，是亞洲表現倒數的貨幣。

金成柱表示，NPS 目前正和金融當局就改善基金績效和匯市穩定性的新架構進行協商，預計很快就會有結果；一旦各方達成共識，就會採納相關建議。他說，另一個審核中的議題基金的策略性避險，這有助於穩定韓元。

金成柱說：「韓元持續疲軟，我們也覺得有些莫名其妙。我們長期以來都體認到因應匯率波動的必要性，而現在各界已有共識，在近日這波劇烈波動後，可能需要採取某種形式的行動。」

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