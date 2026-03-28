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AI奪走工作？芬蘭失業率歐盟居高不下 諾貝爾獎得主阿吉翁開藥方

中央社／赫爾辛基28日專電
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2025年諾貝爾經濟學獎得主阿吉翁（Philippe Aghion）受邀至赫爾辛基演講，他以歷次工業革命為例，強調AI將重新定義工作任務而非消滅就業，並呼籲政府應建立完善的安全網以鼓勵創新。（中央社）
2025年諾貝爾經濟學獎得主阿吉翁（Philippe Aghion）受邀至赫爾辛基演講，他以歷次工業革命為例，強調AI將重新定義工作任務而非消滅就業，並呼籲政府應建立完善的安全網以鼓勵創新。（中央社）

芬蘭失業率高，亦常出現10%以上數字，在歐盟名列前茅。2025年諾貝爾經濟學獎得主阿吉翁（Philippe Aghion）26日受總理歐爾波之邀，帶著解方現身赫爾辛基。他說：「AI奪不走工作，奪走的是任務；真正的威脅，是政府沒有準備好接住失業的人。」

論壇現場座無虛席吸引多位部長、公部門、企業和銀行高管到場，阿吉翁以「動盪時代的經濟成長」為題發表主題演講，大談全球經濟板塊、政府角色、新創企業如何突圍。中央社記者在會後記者會中將宏觀政策拉回個人處境，追問：演講談的都是國家與企業的應對政策，但對一個普通人來說，失業了，答案就是去學AI然後創業嗎？

阿吉翁回答，重點在於讓社會各層面的人都願意冒險。AI確實會消滅部分工作，但採用AI的企業生產力提升、競爭力增強，世界市場對其產品需求隨之擴大，反而會增加勞動力；AI同時催生大量新點子，而新點子就是新工作。

在論壇演講中，他以蒸汽機、電力、機器人三次工業革命為例，每一次都有人預言大規模失業，每一次都沒發生。AI這次也不例外，「工作是一組任務的集合，AI奪走枯燥重複的那部分，反而讓人有空間發揮創意。」

中央社記者在同場記者會就台灣角色提問，阿吉翁肯定台灣在半導體領域是「絕對的全球領導者」，他直言，台灣擁有自主治理與獨立地位，正是AI時代全球供應鏈中不可或缺的角色。

而政府要如何接住失業的人，阿吉翁開出的藥方是北歐的「彈性安全制度」（flexicurity）。以丹麥為例，勞工失業後最長可領取兩年、相當於原薪九成的津貼，政府同步提供再訓練並協助找新工作。「有了安全網，人才敢冒險。」

企業端同樣有責任，雇主應培養「多能型員工」（polyvalent employees），讓員工不只勝任單一職位，也掌握多種技能、學會跨部門協作，在公司內部保有更長的職涯彈性。「在職位之間、在企業內部創造彈性，兩者同樣重要。」

教育是一切的根本，阿吉翁直言，芬蘭PISA（國際學生評估計畫）成績全歐頂尖，1970年的教育改革讓更多孩子有機會成為發明者，是葡萄牙等國直接借鏡的典範。最重要的不是學特定技能，而是「學會怎麼學」，讓人在技術不斷迭代的環境中保有適應力。

歐爾波（Petteri Orpo）在同場論壇坦承，政府過去兩年半持續推動勞動市場、稅制與社會福利改革，下一步是將AI全面導入公共行政與產業，目標是讓芬蘭成為科技企業的世界級平台。

對此，阿吉翁對總理說：「你們在這方面遠超過美國。美國最大的問題，就是不知道怎麼處理失去工作的人。」

他在演講中數度點名芬蘭，說這裡有工程師、有Nokia的底氣、有全歐頂尖的教育體系，1970年的教育改革更是全球借鏡的典範，「你們有一切條件，成為AI時代的關鍵玩家。」

這場論壇由歐爾波主持的芬蘭經濟委員會主辦，26日在赫爾辛基科爾亞莫（Korjaamo）活動中心舉行。

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