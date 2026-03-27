黃金大買家變賣家：土耳其央行兩周拋售60噸黃金 金價承壓

土耳其央行在伊朗戰爭爆發後兩週內拋售約60噸黃金，價值逾80億美元。示意圖。(路透)

土耳其央行 在伊朗戰爭爆發後的兩周內，出售並換匯了大約60噸黃金，價值超過80億美元，加劇金價 下行壓力。

根據土耳其央行最新數據，土耳其黃金儲備在截至3月13日的當周減少6噸，3月20日當周再減少52.4噸，顯示儲備大幅縮水。知情人士透露，其中一部分為直接出售，大部分則透過換匯協議取得外匯或里拉。

土耳其央行對此不予置評。

此舉發生在土耳其抗通膨策略承壓之際。該策略高度依賴維持里拉穩定或有序貶值，也透過國營銀行進行外匯干預。自中東衝突爆發以來，能源進口成本上升與美元需求增加，使這種做法更難維持。

伊斯坦堡顧問公司Phoenix Consultancy創辦人Iris Cibre表示，官員已動用央行1,350億美元黃金儲備，透過出售與換滙安排，來滿足流動性需求並穩定內需。她估計出售總量為58.4噸，其中超過一半是透過境外黃金換外匯交易完成。

這個數量超過彭博追蹤的黃金ETF在同樣兩周期間大約43噸的總流出量。ETF是機構與散戶投資人參與黃金市場的最普遍方式之一。

彭博周二曾報導，土耳其央行正討論透過倫敦市場操作動用黃金儲備，以避免里拉因戰爭承受更大跌幅。報導發布後，全球現貨金價由漲轉跌。倫敦時間周四下午5時，現貨金價再跌2.4%，較稍早最大跌幅3.1%有所收斂。

此次出售標誌土耳其政策轉向。過去十年，土耳其一直是全球最積極黃金買家之一，試圖降低對美元計價資產的曝險。本月金價已下跌約15%，投資人在去年以來的強勁漲勢後獲利了結。

TD Securities大宗商品策略師Daniel Ghali表示，伊朗戰爭帶來的經濟衝擊，可能削弱部分央行對黃金的需求，同時迫使其他央行出售黃金儲備，以履行美元計價的債務。

央行出售現貨黃金並同時透過換匯協議約定未來回購的做法並不罕見，此舉實際上是以黃金作為抵押，取得低成本美元資金。