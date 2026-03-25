我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

消防車撞客機 拉瓜地亞機場連續第2天數百航班取消

紐約市教育局發布學生使用AI指引 嚴禁師長用AI評分…

德意志銀行：伊朗戰爭可能削弱美元地位 催生「石油人民幣」

編譯陳律安／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
伊朗戰爭可能削弱美元作為全球石油貿易計價貨幣的地位，催動石油人民幣崛起。（路透）
伊朗戰爭可能削弱美元作為全球石油貿易計價貨幣的地位，催動石油人民幣崛起。（路透）

德意志銀行（Deutsche Bank）表示，伊朗戰爭正考驗美元作為全球石油貿易計價貨幣的地位，未來更多交易可能改採人民幣結算。

關於媒體報導，伊朗允許使用人民幣支付石油款項的船隻通過荷莫茲海峽，德意志銀行策略師薩奇德瓦（Mallika Sachdeva）在報告中對此表示，「這場衝突可能成為侵蝕『石油美元』主導地位的催化劑，並催生『石油人民幣』」。中國是伊朗的長期夥伴，也是其石油的最大買家。

該報告指出，石油美元體系進一步瓦解，可能對美元在全球貿易與儲蓄的使用、以及其世界準備貨幣的地位，產生「重大連鎖影響」；同時，中國正加速提升人民幣的全球地位，挑戰美元霸權。

石油美元的安排可追溯到1974年，當時沙烏地阿拉伯同意石油以美元計價，並將盈餘投資美元資產，換取華府的安全保證。如今，沙國對中國的石油銷售量，為美國的四倍。波灣國家也已在試驗非美元的支付架構，例如多邊央行數位貨幣橋（Project mBridge）。

荷莫茲海峽船運幾近封閉，已帶動石油等關鍵大宗物資價格飆漲，全球約五分之一的油氣、以及大量糧食、金屬等原物料，每天途經這條水道。

伊朗已表示，外國船隻可以航經荷莫茲海峽，只要未支持美、以的攻擊行動，且遵守德黑蘭當局的規定。

石油 華府 伊朗

上一則

散戶變心？美股最強低接部隊縮手 撐盤主力鬆動

延伸閱讀

WSJ：石油、稀土、晶片 成新時代的強權武器

WSJ：石油、稀土、晶片 成新時代的強權武器
伊朗批美解除制裁「壓低油價心理戰」 專家：華府或已計窮

伊朗批美解除制裁「壓低油價心理戰」 專家：華府或已計窮
CNN：伊朗與8國家密談 1前提可安全通行荷莫茲海峽

CNN：伊朗與8國家密談 1前提可安全通行荷莫茲海峽
伊朗戰時狂撈石油財 日賺1.4億美元 美默許出貨背後算盤曝光

伊朗戰時狂撈石油財 日賺1.4億美元 美默許出貨背後算盤曝光

熱門新聞

投資住宅在通膨期間表現出色。示意圖。（本報檔案照）

若惡性通膨捲土重來 哪種資產最保險？不是黃金

2026-03-20 12:50
最新調查顯示，經濟學者認為油價必須漲到每桶138美元，且至少持續三周，美國經濟衰退的機率才會超過50%。路透

戰爭只是暫時的？經濟學家預測年底油價回落至這個數字

2026-03-20 12:15
全球最大液化天然氣樞紐卡達拉斯拉凡工業城，在中東戰火中遇襲受損，衝擊國際市場供應。(美聯社)

卡達天然氣田遇襲受損 全球最直接受惠者曝光

2026-03-20 01:00
示意圖。（新華社）

美股面臨黑天鵝來襲？策略師：史坦普500恐跌20%

2026-03-18 12:04
繼會計疑雲後，美超微再陷涉嫌違反美國出口管制的風暴。(路透)

美超微共同創辦人廖益賢遭起訴 涉轉運數十億元 AI 伺服器至中國

2026-03-19 20:42
輝達執行長黃仁勳。（路透）

Nvidia工程師別踩禁忌 黃仁勳：若沒做這件事「我會氣到不行」

2026-03-20 07:20

超人氣

更多 >
中國網紅考研名師張雪峰猝死 享年41歲

中國網紅考研名師張雪峰猝死 享年41歲
社安金改革要從最有錢退休族領取福利訂定上限做起

社安金改革要從最有錢退休族領取福利訂定上限做起
到歐洲旅遊注意 4月10日啟動入境新規定

到歐洲旅遊注意 4月10日啟動入境新規定
長髮飄飄華女盜他人卡 爾灣名店狂消費 結果...

長髮飄飄華女盜他人卡 爾灣名店狂消費 結果...
偷吃下場？ 山西男被棄屍街頭 下身赤裸、生殖器遭切除

偷吃下場？ 山西男被棄屍街頭 下身赤裸、生殖器遭切除