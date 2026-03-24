我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多這款牛排醃料美味又百搭 烤蔬菜、煮湯都適合

佛羅里達州棕櫚灘州議會補選 民主黨翻盤

日本小銀行面臨人口凋零困境 重押公債反釀鉅額虧損

編譯季晶晶／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
北海道最北端的稚內曾是繁榮的漁業重鎮，但自1964年人口高峰以來，居民數量已減半，貸款需求大幅萎縮，當地金融機構陷入經營危機。北海道漁港示意圖，非新聞事件圖。(路透)
北海道最北端的稚內曾是繁榮的漁業重鎮，但自1964年人口高峰以來，居民數量已減半，貸款需求大幅萎縮，當地金融機構陷入經營危機。北海道漁港示意圖，非新聞事件圖。(路透)

日本偏鄉金融機構正因人口萎縮陷入困境！北海道最北端的稚內信用金庫（Wakkanai Shinkin Bank）處境尤其嚴峻。當地曾是繁榮的漁業重鎮，但自1964年人口高峰以來，居民數量已減半，貸款需求大幅萎縮，該金庫轉而投資日本政府公債以維持微薄利潤，但隨利率上升，債券價格下跌，壓力逐漸浮現。

稚內信用金庫雖提供當地近半貸款，但貸款僅占存款16%，遠低於全國信用金庫約50%的平均水準，其餘資金多投入公債。隨著利率攀升，公債價格下跌，截至去年3月，其持有的日本公債帳面未實現損失約達470億日圓（約2.9億美元）。

此困境並非單一個案，而是許多日本地方金融機構的共同挑戰。長期低利率環境未能提振地方經濟，即便日本央行升息，信貸需求依然疲弱，難以支撐銀行獲利。

稚內信用金庫雖致力透過與在地企業及社區合作培育新創、重整問題企業，仍難敵借款人數不足的現實。出身當地的理事長Masatoshi Masuda直言：「沒有人的話，任何生意都無法存活。」

稚內信用金庫的困境並非單一個案，而是許多日本地方金融機構的共同挑戰。長期低利率環境未能提振地方經濟，即便日本央行升息，信貸需求依然疲弱，難以支撐銀行獲利。

面對監管機構對其長期經營能力的審視，Masatoshi Masuda強調，該金庫流動性充足，且存款多來自長期往來的在地居民，「具有黏性」，情況與去年倒閉的美國矽谷銀行不同。若被迫在到期前出售債券以因應資金需求，未實現損失恐將擴大。

日本

上一則

中東戰火推升通膨 美歐日PMI下滑

下一則

誰提前知道？川普延後攻擊伊朗前 有人重押原油逾5億美元

延伸閱讀

日本核心CPI增長 創近四年低點

日本核心CPI增長 創近四年低點
中東動盪錢進公債避險？研究警告兩大因素恐害人慘賠

中東動盪錢進公債避險？研究警告兩大因素恐害人慘賠
伊朗戰事衝擊經濟 歐亞陷補貼兩難 美衰退機率逼50%

伊朗戰事衝擊經濟 歐亞陷補貼兩難 美衰退機率逼50%
日韓台股開盤皆墨 中東戰火推升布蘭特油價漲到111美元

日韓台股開盤皆墨 中東戰火推升布蘭特油價漲到111美元

熱門新聞

投資住宅在通膨期間表現出色。示意圖。（本報檔案照）

若惡性通膨捲土重來 哪種資產最保險？不是黃金

2026-03-20 12:50
最新調查顯示，經濟學者認為油價必須漲到每桶138美元，且至少持續三周，美國經濟衰退的機率才會超過50%。路透

戰爭只是暫時的？經濟學家預測年底油價回落至這個數字

2026-03-20 12:15
全球最大液化天然氣樞紐卡達拉斯拉凡工業城，在中東戰火中遇襲受損，衝擊國際市場供應。(美聯社)

卡達天然氣田遇襲受損 全球最直接受惠者曝光

2026-03-20 01:00
示意圖。（新華社）

美股面臨黑天鵝來襲？策略師：史坦普500恐跌20%

2026-03-18 12:04
繼會計疑雲後，美超微再陷涉嫌違反美國出口管制的風暴。(路透)

美超微共同創辦人廖益賢遭起訴 涉轉運數十億元 AI 伺服器至中國

2026-03-19 20:42
輝達執行長黃仁勳。（路透）

Nvidia工程師別踩禁忌 黃仁勳：若沒做這件事「我會氣到不行」

2026-03-20 07:20

超人氣

更多 >
中國網紅考研名師張雪峰猝死 享年41歲

中國網紅考研名師張雪峰猝死 享年41歲
社安金改革要從最有錢退休族領取福利訂定上限做起

社安金改革要從最有錢退休族領取福利訂定上限做起
到歐洲旅遊注意 4月10日啟動入境新規定

到歐洲旅遊注意 4月10日啟動入境新規定
伊朗最高領袖點頭 伊外長與美特使通話：同意與美談判

伊朗最高領袖點頭 伊外長與美特使通話：同意與美談判
長髮飄飄華女盜他人卡 爾灣名店狂消費 結果...

長髮飄飄華女盜他人卡 爾灣名店狂消費 結果...