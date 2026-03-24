日本小銀行面臨人口凋零困境 重押公債反釀鉅額虧損

北海道最北端的稚內曾是繁榮的漁業重鎮，但自1964年人口高峰以來，居民數量已減半，貸款需求大幅萎縮，當地金融機構陷入經營危機。北海道漁港示意圖，非新聞事件圖。(路透)

日本 偏鄉金融機構正因人口萎縮陷入困境！北海道最北端的稚內信用金庫（Wakkanai Shinkin Bank）處境尤其嚴峻。當地曾是繁榮的漁業重鎮，但自1964年人口高峰以來，居民數量已減半，貸款需求大幅萎縮，該金庫轉而投資日本政府公債以維持微薄利潤，但隨利率上升，債券價格下跌，壓力逐漸浮現。

稚內信用金庫雖提供當地近半貸款，但貸款僅占存款16%，遠低於全國信用金庫約50%的平均水準，其餘資金多投入公債。隨著利率攀升，公債價格下跌，截至去年3月，其持有的日本公債帳面未實現損失約達470億日圓（約2.9億美元）。

此困境並非單一個案，而是許多日本地方金融機構的共同挑戰。長期低利率環境未能提振地方經濟，即便日本央行升息，信貸需求依然疲弱，難以支撐銀行獲利。

稚內信用金庫雖致力透過與在地企業及社區合作培育新創、重整問題企業，仍難敵借款人數不足的現實。出身當地的理事長Masatoshi Masuda直言：「沒有人的話，任何生意都無法存活。」

稚內信用金庫的困境並非單一個案，而是許多日本地方金融機構的共同挑戰。長期低利率環境未能提振地方經濟，即便日本央行升息，信貸需求依然疲弱，難以支撐銀行獲利。

面對監管機構對其長期經營能力的審視，Masatoshi Masuda強調，該金庫流動性充足，且存款多來自長期往來的在地居民，「具有黏性」，情況與去年倒閉的美國矽谷銀行不同。若被迫在到期前出售債券以因應資金需求，未實現損失恐將擴大。