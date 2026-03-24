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垃圾袋之亂？ 伊朗危機波及石油腦 南韓民眾狂跑便利商店嘆「買不到」

編譯陳苓／綜合外電
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南韓出現「垃圾袋之亂」。（取材自X平台@larvarabbit）（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.
南韓出現「垃圾袋之亂」。（取材自X平台@larvarabbit）（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

中東戰火打亂石油腦供給，石油腦是生產塑膠的關鍵原料，在南韓引發「垃圾袋之亂」，民眾搶貨囤積，導致垃圾袋一貨難求。

南韓民眾擔心石油腦供給不穩，可能導致塑膠短缺，預先搶購每日生活所需的垃圾袋。民眾在網路發文寫道：「新聞提到垃圾袋，說有人買光了，我很需要垃圾袋，哪邊可以買到？」，還有人說：「垃圾袋之亂害我跑了好幾家便利商店，才買到幾十個」。便利商店員工也說，上班時發現10公升、20公升的大型垃圾袋都賣光了，但是客人持續詢問。

便利商店和超市擔心民眾囤貨，開始限制購買數量。網友說，想買垃圾袋，結果發現每個人最多限購兩個；有的超市更限制每人只能購買一個，而且不再販售十個一組的包裝，改成單獨出售。

石油腦是煉製原油的副產品，經攝氏800度高溫分解後，可生產出乙烯、丙烯、苯等塑膠原料。南韓進口的石油腦，54%須途經荷莫茲海峽，但伊朗封鎖導致採購日益棘手。

與戰前相比，全球石油腦價格幾乎翻倍，突破每噸1,000美元，並導致LG Chem、麗川NCC、樂天化學（Lotte Chemical）等暫停部分石油腦裂解設施。南韓政府也打算從本周起限制石油煉製商出口石腦油，以因應短缺危機。

南韓 石油 伊朗

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