「平價版愛國者」飛彈爆紅 2家製造商股價勁揚

圖為天弓飛彈發射車。(路透)

伊朗戰事正促使中東國家轉向採購較低成本的防空系統，為南韓 軍火出口在歐洲以外市場開拓新機會。

焦點落在南韓自製地對空飛彈「天弓」（Cheongung或稱M-SAM），在波灣國家加強防禦伊朗無人機與飛彈襲擊之際，已成為美製愛國者系統的可行替代方案。

對製造商韓華航太與LIG Nex1而言，賣點在於性能接近單價400萬美元的愛國者PAC-3飛彈，但價格僅約其四分之一。

南韓財政部長具潤哲表示：「中東國家目前正排隊採購南韓飛彈。他們之所以向南韓購買武器，是因為其精準度──攔截彈道飛彈 的成功率超過90%。」

朝鮮日報引述一名未具名南韓官員報導，南韓已同意應阿拉伯聯合大公國的要求，提前交付數十枚天弓飛彈。

是首個購買這款南韓攔截器的國家，於2022年達成協議，沙特阿拉伯與伊拉克後來也簽署合約。具潤哲未說明哪些國家正與南韓洽談提前交付，南韓國防部則拒絕評論。

自伊朗戰事爆發以來，韓華航太股價上漲7%，LIG Nex1股價更飆升26%，表現優於南韓綜合股價指數（Kospi）及其他國防產業同業。

根據媒體報導，該攔截飛彈設計用於在15至20公里高度攔截來襲目標，單價約15億韓元（約100萬美元）。

在該飛彈首次投入實戰之際，南韓製造商能否滿足激增需求的產能仍不明朗。LIG Nex1拒絕對單價與產能發表評論。

在美國，生產愛國者PAC-3飛彈的洛克希德馬丁（Lockheed Martin Corp.）計劃將年產量提高至逾2000枚，但要到2030年才能達成。今年目標產量約為650枚。

根據斯德哥爾摩國際和平研究所3月發布的報告，南韓是全球第九大武器出口國，並期望在明年躍升至第四名。