金價閃崩8%後Ｖ型大反彈 回升至4400美元之上

受中東戰事影響，國際金價已連九天下跌。(路透)

金價 周一在盤中暴跌後跌幅收斂，今天開盤持穩。投資人正評估川普 總統延後對伊朗 能源基礎設施發動攻擊的決定。

現貨金價今天盤初上漲0.5%，報每英兩4,430.00元，維持在每英兩4,400美元以上；金價周一盤中一度暴跌8.75%，但收盤跌幅收斂至接近2%。中東戰爭推高能源價格，並提高通膨與利率上升的風險，導致黃金連續九天下跌，為2023年以來最長跌勢。

白銀盤中上漲0.7%，至69.60美元。鉑金與鈀金也同步走高。

High Ridge Futures金屬交易總監David Meger表示，黃金「隔夜的拋售是過去幾個交易日多頭平倉的延續，主要受升息預期推動。不過，川普在Truth Social上的發文引發了戲劇性反轉。這一消息導致各個市場走勢廣泛反轉——無論是金屬、能源還是股票。」

他說：「可以合理推測，市場波動性將持續。」

周一美股上漲，而美國公債殖利率與美元回落，此前川普宣布將原先威脅的攻擊行動延後五天，並表示與伊朗進行了「富有成效的討論」。然而，伊朗否認曾與美國進行任何會談。

儘管美國攻擊行動暫緩，談判結果以及未來船隻能否順利通過荷莫茲海峽仍存在不確定性。即使目前對能源基礎設施造成的損害，也需要時間修復。這意味著通膨壓力仍然存在，市場也預期聯準會及其他央行可能升息，這對不孳息的貴金屬構成不利因素。

在超過三周的伊朗戰爭期間，黃金價格回落，部分原因也可解釋為投資人急於持有現金，拋售流動性較高且已有獲利的黃金部位。