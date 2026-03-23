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印度最大科技博覽會 與台灣AI合作成焦點

中央社／新德里23日專電
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印度最大科技博覽會23日揭開序幕，台灣與印度的人工智慧發展合作成焦點。圖為駐印度代表處經濟組組長陳郁淇（右4）、台北世界貿易中心駐新德里辦事處主任林君翰（右3）與相關業者在展會中台灣精品館合影。（中央社）
印度最大科技博覽會23日揭開序幕，台灣與印度的人工智慧發展合作成焦點。圖為駐印度代表處經濟組組長陳郁淇（右4）、台北世界貿易中心駐新德里辦事處主任林君翰（右3）與相關業者在展會中台灣精品館合影。（中央社）

印度最大的科技博覽會今天揭開序幕，台灣與印度在人工智慧（AI）發展上的合作成為關注焦點。

印度資通訊展Convergence India Expo 2026自今天起一連3天在新德里進行，預計吸引26個國家、超過976家廠商、逾5萬4589人參與。

台灣由經濟部主導、外貿協會執行的台灣精品（Taiwan Excellence）計畫，率領17家台灣企業，帶著「台灣AI科技島」為核心的概念參展，並讓國旗罕見出現在印度重要展會現場。

駐印度代表處經濟組組長陳郁淇在接受中央社記者採訪時表示，很高興台灣在印度的這個展覽設立了「台灣精品館」這樣特別的館，這次台灣精品館帶來的主題是AI相關的產品。

陳郁淇告訴中央社記者，因為印度一直在做數位轉型，當中的國家級大計畫，如Digital India（數位印度）和AI Mission（人工智慧使命）等，在推動的過程中，其實需要高階、性能好的硬體產品，來搭配他們的解決方案，台灣業者在這個部分就有很大的空間。

陳郁淇提到，這次來參加展覽的業者中，很多已經在印度經營了10多年，並且也有很好的當地合作夥伴，相信這次的展出會讓他們能更具體地呈現自家產品或服務，並且吸引更多的業者來參觀台灣精品館。

台灣企業立端科技（Lanner）在印度的合作廠商是PROSCEND，其總經理亞格拉沃（Sunil Agrawal）在接受中央社記者採訪時表示，立端科技來自台灣，是一家非常著名的公司，立端科技在印度與PROSCEND合作，並在最近獲得一個大訂單，那是一筆從印度軍方拿到、近250萬美元（約新台幣8000萬元）的訂單。

亞格拉沃告訴中央社記者說：「我們的產品非常安全、可靠，而且也獲得印度電信設備強制性測試與認證（Mandatory Testing and Certification of Telecommunication Equipment，MTCTE）與國家電信安全指令（National Security Directive on Telecommunication Sector，NSDTS）認證，因此獲得（印度）軍方採用。」

另一家台灣企業廣積科技（iBASE）的業務經理帕拉布（Amay Parab）向中央社記者介紹自家產品時表示，公司設計和製造嵌入式電腦，產品廣泛應用於鐵路、國防和大型基礎建設的專案中，「我們有輝達（NVIDIA）開發的解決方案，能應用在鐵路、工廠自動化等領域」。

台灣精品館在這次展覽呈現「邊緣AI與工業電腦」、「次世代數據存儲解決方案」與「未來通訊與智慧移動」3大主題專區，知名企業如研揚、宜鼎等，在現場展出AI邊緣運算嵌入式系統；安提、維田、磐儀等則深入智慧製造、強固型車載等多元垂直應用場景；華芸、創見等推出強化數據儲存韌性與災後還原之守護方案；而普萊德、優達、兆勤、奇美車電、洋銘等則強打5G網路通訊與車聯網感知等智慧鏈結產品，展現強大技術整合力。

台灣企業在印度最大科技博覽會中的台灣精品館設攤，向參觀業者、民眾展現台灣相關實力...
台灣企業在印度最大科技博覽會中的台灣精品館設攤，向參觀業者、民眾展現台灣相關實力。圖為駐印度代表處經濟組組長陳郁淇（右）訪視台灣精品館攤位。（中央社）

台灣由經濟部主導、外貿協會執行的台灣精品（Taiwan Excellence）計...
台灣由經濟部主導、外貿協會執行的台灣精品（Taiwan Excellence）計畫，率領17家台灣企業，帶著「台灣AI科技島」為核心的概念，參加印度最大科技博覽會，並讓國旗罕見出現在印度重要展會現場。（中央社）

台灣企業立端科技與印度合作廠商PROSCEND攜手，在最近和其他公司合作，獲得一...
台灣企業立端科技與印度合作廠商PROSCEND攜手，在最近和其他公司合作，獲得一筆從印度軍方拿到的近250萬美元訂單。圖為PROSCEND總經理亞格拉沃（Sunil Agrawal）。（中央社）

印度資通訊展Convergence India Expo 2026在新德里進行一...
印度資通訊展Convergence India Expo 2026在新德里進行一連3天展出，預計吸引26個國家、超過976家廠商、逾5萬4589人參與。圖為台灣在該展會中以「台灣AI科技島」為核心設計的台灣精品館。（中央社）

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