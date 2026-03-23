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上周會見蘇姿丰 韓AI新創Upstage證實洽購萬顆AMD晶片

編譯劉忠勇／綜合外電
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Upstage 執行長金成勳（右）和超微（AMD）執行長蘇姿丰19日在首爾一家飯店會面。（歐新社）
Upstage 執行長金成勳（右）和超微（AMD）執行長蘇姿丰19日在首爾一家飯店會面。（歐新社）

南韓人工智慧（AI）新創公司 Upstage 正和超微（AMD）洽談採購 1 萬顆最新款AI 加速器，這也將是南韓引進大規模運算資源計畫的一環。

Upstage 執行長金成勳周一接受彭博電視專訪時表示，上周他在首爾會見超微執行長蘇姿丰，討論了 MI355 加速器的採購事宜。他說：「韓國目前擁有大量輝達（NVIDIA）晶片，但我們希望分散採用其他晶片，納入包括超微在內的其他產品。」

南韓政府正為挑選國家級 AI 基礎模型而舉辦一場戲稱為「AI 魷魚遊戲」的競賽，Upstage正是四支參賽集團之一。

金成勳表示，Upstage 目前正準備在今年夏季的下一回合競賽中，推出參數規模約 2,000 億的大語言模型。他補充道，Upstage的優勢在於結合規模與效率，以相對較低的成本打造高效能模型，這種做法旨在因應來自中國大陸的低價競爭。

金成勳也提到，他正鎖定越南和阿拉伯聯合大公國（UAE）等國家，推廣可在其境內部署的主權 AI 系統。

魷魚遊戲 超微

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