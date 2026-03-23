金價崩了 盤中狂瀉逾8%摜破4,100美元 遁入「熊市」自高點慘摔24%

國際金價23日盤中重挫超過8%，摜破每英兩4,100美元，全數吐回今年以來的漲幅。（歐新社）

國際金價23日盤中重挫超過8%，摜破每英兩4,100美元，全數吐回今年以來的漲幅，而且從1月下旬的歷史新高算來，已經回檔接近24%，正式陷入「熊市」（空頭市場），原因是中東戰爭推升通膨風險，導致市場對央行升息的預期升溫。

現貨金價23日在亞洲交易時段跌幅加劇，盤中重挫8.75%，報每英兩4,099.17美元，是連續第九個交易日下跌。自中東衝突爆發以來能源價格飆升，降低了聯準會 和其他央行短期內降息的可能性。這對黃金構成不利因素，黃金上周重挫10%，創下自1983年以來最大單周跌幅。

其他貴金屬也下跌，現貨白銀重挫8.5%，報62.38美元。

黃金開盤走勢震盪，與整體市場走勢一致，油價在2022年年中以來的最高收盤價附近波動，股市走勢亦震盪。自2月28日戰爭爆發以來的三周裡，金價下跌的部分原因，來自投資人拋售黃金以便彌補投資組合中的虧損部位。

去年年底，金價收在每英兩4,319.37美元；最新價格已遠低於今年1月下旬創下的每英兩5,417.21美元，回檔約24%。

瑞銀集團財富管理部門投資顧問Wayne Gordon表示，「黃金下跌程度並非空前，但下跌速度遠超歷史上許多時期」。

周末，美國總統唐川普向伊朗發出最後通牒，限伊朗在48小時內完全開放荷莫茲茲海峽，否則將攻擊伊朗的發電廠。伊朗回應說，如果電廠遭襲，將「徹底」封鎖荷莫茲海峽，並將中東地區所有屬於以色列和美國的能源、海水淡化廠等基礎設施列為打擊對象。川普的最後通牒於紐約時間周六晚間7點44分發出。

法國巴黎銀行大宗商品策略總監David Wilson表示 ，黃金「對當前總體經濟衝擊的反應有明顯的市場先例」，「如果回顧之前三次經濟衝擊周期，即2008年、2020年和2022年，隨著市場對消息做出反應，黃金最初都會下跌，投資人通常會拋售資產以持有美元。」他還補充說，這三次衝擊之後，金價都出現持續上漲。

黃金的14天相對強弱指數（RSI）繼續下跌至30以下，一些交易人士認為該水準顯示黃金已被超賣。美國政府上周五公布的周度數據顯示，截至3月17日，避險基金和其他大型投機者將黃金淨多頭部位增至七周以來的最高水準。