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全球調查揭：AI使用者最擔心「這個」問題 勝過失業焦慮

編譯吳孟真／綜合外電
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Anthropic最新用戶調查揭露，比起失業，用戶更擔心AI「幻覺」導致結果出錯。（路透）
Anthropic最新用戶調查揭露，比起失業，用戶更擔心AI「幻覺」導致結果出錯。（路透）

人工智慧（AI）新創公司Anthropic最新用戶調查揭露，比起失業，用戶更擔心AI幻覺（hallucinations）導致結果出錯。這項調查訪問了該公司Claude聊天機器人，涵蓋159個國家的逾8萬名用戶，是目前關於人們如何使用AI，以及如何看待其風險與效益，最詳盡的觀察之一。

英國金融時報（FT）報導，調查顯示，約27%受訪者表示，最擔心AI出錯，即所謂的「幻覺」；其次有22%擔心工作會被AI取代，以及該技術對人類自主性的影響；另有約16%擔心，AI將削弱人們的批判性思考能力。

德國企業家說：「幻覺是個災難，我失去了好多工作時間」。墨西哥軍事人員說：「我會注意到AI錯誤，是因為我熟知這個主題...要是我不清楚，可能不會發現，對吧？」

這些對話以70種語言進行，讓Anthropic得以向使用者提出各類質化研究問題。Claude同時負責訪談並分析回應，協助對開放式對話進行分類與標註。

研究也發現，提升工作效率與意義，是使用者對AI最普遍的期待，這部分已經實現。有32%的受訪者表示，AI使他們在工作上更具生產力。另外，儘管近19%使用者表示AI未達預期，但整體數據顯示，AI已廣泛應用於工作工具、教育資源、個人陪伴或協作夥伴等多種用途。

主導該研究的研究員黃珊（Saffron Huang)）表示，各地區對AI系統的看法存在明顯差異。例如，南美洲、非洲以及南亞與東南亞許多地區的民眾，對AI的態度普遍比歐洲、美國或東亞樂觀。她指出，「整體趨勢顯示，中低收入國家民眾，可能比有更有機會接觸AI的高收入國家更樂觀」。

黃珊也說，在對就業與經濟的憂慮程度，以及對AI的負面觀感方面，也呈現明顯的地理群集與重疊現象，「西方的已開發國家，對AI與經濟的憂慮明顯更高，態度也更負面；中低收入國家則相反」。

研究團隊指出，一個可能的原因是，AI在低收入地區的市場滲透率較低，意味著若AI「尚未明顯進入日常工作，被AI取代的情況往往顯得較抽象，尤其是已經存在更迫切的經濟壓力」。

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